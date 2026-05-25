Cote d'Ivoire: Festival Ayoka Zattry 2026 - Une 1re édition pour promouvoir le leadership féminin

Le Festival Ayoka Zattry fera son entrée dans l'agenda culturel ivoirien les 12 et 13 juin 2026 à Grand-Zattry, dans la région de la Nawa, avec une première édition placée sous le signe de la valorisation de la femme et du patrimoine local. L'annonce officielle de l'événement a été faite le 23 mai 2026, au cours d'une conférence de presse organisée dans un complexe hôtelier de Yopougon.

Portée par le thème « Le rôle de la femme dans le développement de Grand-Zattry », cette initiative culturelle, touristique, économique et sociale entend mettre en avant la contribution des femmes à la vie communautaire et au développement du canton. Toutefois, le commissaire général a tenu à préciser que le festival n'est pas exclusivement dédié aux femmes. Selon lui, ce thème a été choisi pour cette première édition afin de mettre en lumière leur rôle essentiel dans la société.

Les organisateurs souhaitent faire de cette édition une véritable plateforme de promotion du leadership féminin, de l'entrepreneuriat local et des initiatives de développement durable.

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Le commissaire général, Vicky Life, de son vrai nom Seri Lokobea Victoria, a expliqué la vision qui accompagne ce projet. Selon elle, Grand-Zattry dispose d'un important potentiel humain et culturel qui mérite d'être davantage valorisé. « Grand-Zattry regorge de nombreux talents. Nous voulons faire renaître notre culture qui est en train de disparaître », a-t-elle affirmé, traduisant ainsi la volonté des initiateurs de replacer les traditions locales au coeur des priorités.

Au-delà du volet culturel, le festival ambitionne de renforcer l'autonomisation économique des femmes tout en encourageant l'unité sociale et communautaire. Il vise également à offrir une meilleure visibilité aux talents féminins et locaux à travers plusieurs activités prévues durant les deux journées de festivités.

Le programme mettra notamment en lumière la valorisation des masques traditionnels, symboles forts du patrimoine culturel local. Des concours culinaires seront également organisés, de même que des compétitions de Bawlon et de Bagnon, ainsi que des prestations de danses traditionnelles. Les festivaliers auront aussi droit à une découverte des sites touristiques afin de mieux faire connaître les richesses naturelles et culturelles de la localité.

À travers Ayoka Zattry 2026, Grand-Zattry entend désormais conjuguer culture, développement et identité dans une même dynamique. Une manière pour le canton de rappeler que la préservation des traditions peut également devenir un moteur d'avenir et de cohésion sociale.