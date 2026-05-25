Sénégal: Ebola Bundibugyo - La Fondation Gates mobilise 15 millions de dollars en urgence

La Fondation Gates a annoncé le déblocage d'une aide d'urgence de 15 millions de dollars pour soutenir la riposte contre l'épidémie d'Ebola de Bundibugyo qui touche actuellement des communautés en République démocratique du Congo et en Ouganda. Cette contribution vise à renforcer les capacités opérationnelles des institutions sanitaires engagées sur le terrain et à accélérer les efforts de coordination régionale face aux risques de propagation transfrontalière.

Dans un communiqué rendu public, la fondation se dit « profondément préoccupée » par l'évolution de l'épidémie et adresse ses pensées aux familles ayant perdu des proches, aux populations confrontées à l'incertitude ainsi qu'aux personnels de santé, techniciens, volontaires et équipes d'intervention mobilisés dans des conditions particulièrement difficiles.

L'organisation souligne qu'aucun pays ne peut, à lui seul, contenir une épidémie de cette ampleur. Elle met en avant les efforts conjoints des gouvernements congolais et ougandais, menés avec le soutien du Centre africain de prévention et de contrôle des maladies, de l'Organisation mondiale de la Santé et de plusieurs partenaires régionaux. La Fondation Gates affirme soutenir pleinement l'approche africaine fondée sur le principe « un plan, un budget, une équipe », destinée à garantir une meilleure coordination des opérations d'urgence.

Le financement annoncé sera réparti entre trois principales structures engagées dans la riposte. Selon la fondation, 5 millions de dollars seront alloués à l'Africa CDC pour soutenir la coordination régionale, le déploiement rapide des équipes et le renforcement de la surveillance aux frontières. Une enveloppe identique sera versée au bureau régional africain de l'Organisation mondiale de la Santé afin d'appuyer les opérations de première ligne dans les pays touchés. Enfin, 5 millions de dollars seront attribués au siège de l'OMS pour faciliter l'approvisionnement en matériel essentiel, les diagnostics et la logistique d'urgence.

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La fondation indique également soutenir le Plan d'action conjoint d'urgence (JEAP), mis en oeuvre par l'Africa CDC et l'OMS AFRO. Ce mécanisme vise à harmoniser les réponses sanitaires et à éviter les interventions fragmentées lors des crises épidémiques. Pour la Fondation Gates, cette épidémie démontre l'importance de renforcer les mécanismes africains de coordination afin de garantir des réponses rapides et cohérentes.

Par ailleurs, l'organisation rappelle qu'elle poursuit ses investissements dans la recherche sur les vaccins, traitements et outils diagnostiques contre Ebola, notamment à travers son appui à la Coalition pour les innovations en matière de préparation aux épidémies. Toutefois, aucun vaccin ni traitement homologué n'existe actuellement contre la souche Bundibugyo du virus Ebola.

Dans ce contexte, la priorité demeure la détection précoce des cas, l'application rigoureuse des mesures de santé publique, la protection des soignants et la limitation rapide de la transmission. « Face à une épidémie, chaque jour compte », rappelle la Fondation Gates, qui assure vouloir poursuivre sa collaboration avec les autorités sanitaires africaines et internationales pour évaluer les besoins supplémentaires dans les prochaines semaines.