Sénégal: Dr Amy Kébé Mané portée à la tête de la nouvelle direction

Une nouvelle Direction de l'inclusion, du bien-être et du développement humain (Dibdh) a été créée à l'Ucad. Selon la Direction de la communication de l'Ucad qui donne l'information dans un communiqué de presse, l'érection de cette direction traduit l'ambition du Recteur, le Pr Alioune Badara Kandji, de faire de l'humain une «priorité institutionnelle à part entière » et de prendre soin de chacun des membres de la communauté pour une université «juste et performante ».

Cette direction, renseigne le communiqué, est chargée de promouvoir un cadre institutionnel équitable, inclusif et favorable à l'épanouissement de l'ensemble de la communauté universitaire ; assurer l'assistance sociale aux personnels, renforcer la solidarité et la cohésion universitaire ; prévenir les risques psychosociaux et offrir un accompagnement psychologique de qualité à la communauté universitaire.

«La Dibdh est confiée à Dr Amy Kébé Mané, Maître de Conférences titulaire au Département d'anglais, chercheuse associée au Laboratoire d'anthropologie culturelle de l'Ifan », lit-on le document. Dr Kébé, précise-t-on, a été consultante auprès d'organisations internationales dont Onu Femmes, l'Omvs, le Programme des Nations Unies pour l'environnement ou l'Observatoire du Sahara et du Sahel.

Elle a également travaillé dans différents départements ministériels tels que le ministère de la Microfinance et de l'Économie sociale et solidaire, celui de l'Énergie, du Pétrole et des Mines. Elle a également servi au ministère des Finances et du Budget.

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Le communiqué informe que les travaux de Dr Kébé se situent à l'intersection des études littéraires et de la critique postcoloniale, féministe et anticapitaliste. «Elle a conduit pendant plus de vingt ans des recherches et interventions sur les normes sociales différenciées et les conditions d'accès équitable aux ressources et aux opportunités. Une attention particulière a été accordée aux dynamiques de production ou de contestation des inégalités ainsi qu'aux mécanismes d'exclusion qui en découlent », détaille le communiqué.