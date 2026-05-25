Sénégal: BAL 2026 Playoffs - L'ASC Ville de Dakar s'arrête en quart de finale face à Al Ahly

24 Mai 2026
Le Soleil (Dakar)

L'aventure continentale de l'ASC Ville de Dakar a pris fin ce dimanche à Kigali. Le club sénégalais a été éliminé en quart de finale retour des playoffs de la Basketball Africa League (BAL) 2026 après sa défaite face aux Égyptiens d'Al Ahly sur le score de 87 à 76.

Pourtant, les Dakarois abordaient cette manche retour avec un léger avantage après leur succès obtenu à l'aller (93-90), vendredi dernier à la BK Arena. Une victoire précieuse qui avait entretenu l'espoir d'une qualification historique pour le dernier carré.

Mais face à une formation expérimentée et habituée des grands rendez-vous africains, les hommes de Libasse Faye n'ont pas réussi à conserver leur avance. Al Ahly, ancien champion de la BAL et finaliste continental redouté, a su imposer son rythme dans cette seconde confrontation pour inverser la tendance et décrocher son billet pour les demi-finales.

Malgré cette élimination, l'ASC Ville de Dakar quitte la compétition avec les honneurs. Pour sa première participation aux playoffs de la BAL, le club sénégalais a montré de belles dispositions tout au long du tournoi, confirmant sa montée en puissance sur la scène africaine.

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