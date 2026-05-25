Afrique: Journée l'Afrique - Célébrer l'unité du continent et réfléchir à ses défis

Chaque année, le 25 mai, l’Afrique célèbre sa Journée mondiale, une date symbolique qui met en lumière l’histoire du continent, sa diversité culturelle ainsi que les grands enjeux politiques, économiques et sociaux auxquels elle fait face. À travers des conférences, débats, manifestations culturelles et rencontres diplomatiques, cette journée constitue un moment de réflexion sur le devenir du continent africain et sur la nécessité de renforcer la coopération entre ses États.

Cette célébration trouve son origine dans la création de l’Organisation de l’unité africaine (OUA), le 25 mai 1963 à Addis-Abeba, en Éthiopie. À l’époque, 32 États africains nouvellement indépendants décident de se réunir afin de promouvoir l’unité du continent, défendre la souveraineté des jeunes nations africaines et soutenir les mouvements de libération engagés contre le colonialisme et l’apartheid.

L’OUA a ainsi joué un rôle majeur dans l’accompagnement des luttes pour l’indépendance et dans la promotion de la solidarité africaine durant les décennies qui ont suivi les indépendances. Toutefois, face aux mutations géopolitiques et économiques du continent, l’organisation a progressivement montré ses limites, notamment dans la gestion des conflits et l’intégration économique régionale.

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En 2002, l’OUA laisse place à l’Union africaine (UA), une nouvelle institution panafricaine qui conserve l’ambition d’unité du continent tout en mettant davantage l’accent sur le développement durable, l’intégration économique, la gouvernance et la paix. Basée également à Addis-Abeba, l’Union africaine œuvre aujourd’hui sur plusieurs dossiers stratégiques, notamment la mise en œuvre de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf), la lutte contre les changements climatiques ou encore la promotion de la jeunesse et de l’innovation.

Au-delà de sa portée historique, la Journée mondiale de l’Afrique vise plusieurs objectifs. Elle cherche d’abord à promouvoir l’unité et la coopération entre les pays africains, dans un contexte où les défis sécuritaires, économiques et sanitaires nécessitent des réponses collectives. Elle constitue également une occasion de sensibiliser les populations aux enjeux du développement, de la paix et de la stabilité sur le continent.

Cette journée permet aussi de mettre en avant la richesse culturelle et patrimoniale de l’Afrique. Musique, danse, cinéma, littérature, gastronomie ou artisanat sont de nombreuses initiatives culturelles organisées pour valoriser la diversité des identités africaines et renforcer le sentiment d’appartenance au continent.

À travers le monde, les célébrations prennent différentes formes. Des conférences et forums réunissent responsables politiques, chercheurs, entrepreneurs et représentants de la société civile autour des grandes questions africaines. Des festivals, expositions et concerts mettent à l’honneur les expressions artistiques du continent, tandis que des rencontres diplomatiques servent à renforcer les partenariats entre l’Afrique et ses partenaires internationaux.

Les établissements scolaires et universitaires participent également à cette dynamique grâce à des programmes éducatifs destinés à mieux faire connaître l’histoire du panafricanisme, les figures marquantes des indépendances africaines ainsi que les perspectives de développement du continent. La diaspora africaine, très mobilisée à travers le monde, organise-t-elle aussi des événements visant à maintenir les liens culturels et économiques avec les pays d’origine.

Dans un contexte marqué par les défis liés à la sécurité, à l’emploi des jeunes, à l’industrialisation ou encore à la transition énergétique, la Journée mondiale de l’Afrique apparaît comme un moment de célébration mais aussi de réflexion collective. Elle rappelle les progrès réalisés par le continent au cours des dernières décennies, tout en soulignant la nécessité de renforcer davantage l’intégration régionale, la coopération et la solidarité entre les peuples africains.

Plus de soixante ans après la création de l’Organisation de l’unité africaine, le 25 mai demeure ainsi une date emblématique pour de nombreux Africains. Une journée qui symbolise à la fois l’héritage des luttes passées et les ambitions d’un continent tourné vers son avenir.