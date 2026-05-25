Togo: Une édition de qualité

24 Mai 2026
Togonews (Lomé)

Rideau sur la 31e édition du Tour cycliste international du Togo. La dernière étape Aného-Lomé (86 km) s'est conclue samedi par la victoire de l'épreuve par le Belge Heylen Wannes.

Les Belges auront imposé leur loi tout au long des cinq étapes, confirmant leur statut de favori face à un plateau international dense réunissant neuf nations : Togo, Bénin, Ghana, Nigeria, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Cameroun, Mali et Belgique.

Du côté togolais, c'est Fid Nyouleleng Tchalem qui tire son épingle du jeu. Le coureur termine comme premier représentant national au classement général final, une performance honorable dans une compétition de ce niveau, même si les ambitions de victoire d'étape affichées en début de course n'ont pas pu se concrétiser.

La route est encore longue pour les Éperviers du vélo. Mais Tchalem et ses coéquipiers ont de quoi s'appuyer pour préparer l'édition suivante, et nourrir l'espoir d'un jour faire chanter le public de Lomé pour l'un des leurs.

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