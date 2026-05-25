Togo: Le Hajj débute lundi

24 Mai 2026
Togonews (Lomé)

Plus de 1,5 million de pèlerins musulmans sont arrivés en Arabie saoudite pour le Hajj, un chiffre qui dépasse déjà le nombre de pèlerins étrangers de l'an dernier, alors même que le pèlerinage ne débute que lundi.

Le quota de 2 425 Togolais est au complet.

Que les pèlerins se soient déplacés en si grand nombre témoigne de la centralité du Hajj dans la vie musulmane, l'un des cinq piliers de l'islam, obligatoire pour tout musulman qui en a les moyens physiques et financiers, au moins une fois dans sa vie.

La Tabaski, appelée aussi Aïd el-Kébir ou Aïd al-Adha, aura lieu le 27 mai, a indiqué l'Union musulmane du Togo (UMT).

Elle est l'une des deux grandes fêtes de l'islam avec l'Aïd el-Fitr.

La fête du sacrifice commémore l'acte de soumission absolue d'Ibrahim (Abraham) à Dieu, qui lui avait demandé de sacrifier son fils Ismaïl. Au moment où Ibrahim s'apprêtait à obéir, Dieu intervint et lui substitua un bélier.

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