Ile Maurice: Une plante aux multiples vertus

24 Mai 2026
L'Express (Port Louis)
Par Peeyamvadah Bickharry

La feuille de bétel, ou Piper betle, est utilisée depuis des siècles dans plusieurs pays d'Asie comme l'Inde, le Sri Lanka, la Malaisie et l'Indonésie ainsi qu'à Maurice. Cette plante grimpante, reconnaissable à ses feuilles vertes, brillantes et en forme de coeur, occupe une place importante dans la culture, la médecine traditionnelle et la gastronomie.

Dans de nombreuses traditions asiatiques, la feuille de bétel est synonyme de respect et d'hospitalité. Elle est souvent offerte aux invités lors de cérémonies religieuses, mariages ou fêtes familiales. Dans certaines communautés, elle symbolise également la prospérité et la chance. La feuille de bétel est surtout connue pour la préparation du paan, une spécialité traditionnelle composée de feuille de bétel garnie de noix d'arec, de chaux alimentaire et parfois d'épices sucrées. Très populaire après les repas, le paan est apprécié pour son goût rafraîchissant et son effet digestif.

Des bienfaits pour la santé

Selon la médecine traditionnelle, la feuille de bétel possède plusieurs propriétés bénéfiques :

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● Favorise la digestion lorsqu'elle est consommée après les repas,

● Rafraîchit l'haleine grâce à ses composés aromatiques,

● Action antibactérienne, utile pour l'hygiène buccale,

● Effet anti-inflammatoire et antioxydant, aidant à protéger les cellules du corps, et

● Certaines recherches évoquent aussi un possible rôle dans la régulation du sucre sanguin.

Astuce naturelle

Pour soulager une toux légère ou une sensation de gorge irritée, certaines personnes chauffent légèrement une feuille de bétel puis l'appliquent sur la poitrine ou la consomment en infusion. Une méthode simple transmise de génération en génération.

Attention à la consommation

Si la feuille de bétel seule présente des atouts, elle devient nocive lorsqu'elle est associée au tabac ou à la noix d'arec, souvent utilisés dans certaines préparations à mâcher. Ces mélanges augmentent les risques de maladies buccales et de cancers.

Une plante à redécouvrir

Naturelle, parfumée et riche en traditions, la feuille de bétel continue de séduire par ses usages variés. Entre remède ancestral et symbole culturel, elle reste une plante précieuse dans de nombreuses régions du monde.

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