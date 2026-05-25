Congo-Kinshasa: Kananga - Des jeunes sourds-muets transforment des pneus usés en sandales pour vivre dignement

24 Mai 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

À Kananga, dans la province du Kasaï-Central, des jeunes vivant avec une déficience auditive, encadrés au centre « Mpandilu », font le choix de l'autonomie en refusant la mendicité. Ils se lancent dans une activité artisanale innovante : la fabrication de sandales à partir de pneus de véhicules usés.

Devant le centre Mpandilu, situé à proximité du rond-point Notre-Dame, ces jeunes sourds-muets s'activent quotidiennement à la réparation de chaussures. En plus de rafistoler les souliers de leurs clients, ils conçoivent également des sandales solides et durables. Chaque paire est vendue entre 5 000 et 8 000 francs congolais (3.5 USD), leur permettant ainsi de générer des revenus pour subvenir à leurs besoins.

Moyen de subsistance

Selon Jacques Mputu, encadreur au centre, ces jeunes avaient initialement été formés à la menuiserie. Toutefois, faute de moyens pour développer cette activité, ils se sont tournés vers la cordonnerie, une compétence acquise de manière informelle.

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« Pendant qu'ils étudiaient encore ici, l'un d'entre eux travaillait déjà les souliers. Les autres ont appris en l'observant. C'est un métier qui peut s'apprendre facilement par imitation », explique-t-il.

Aujourd'hui, cette activité constitue pour eux un véritable moyen de subsistance, leur permettant non seulement de répondre à leurs besoins quotidiens, mais aussi de soutenir leurs familles.

« Reconnaître leur valeur dans la société »

Leur travail est apprécié par la population locale. Plusieurs habitants saluent leur courage et leur savoir-faire. C'est le cas de Louis Ntumba, un client venu acheter une paire de sandales : « Malgré leur handicap, ils travaillent avec sérieux et fabriquent des produits de qualité appréciés par beaucoup. Acheter leurs sandales, c'est soutenir leur effort et reconnaître leur valeur dans la société. »

Malgré ces avancées, ces jeunes font face à d'importantes difficultés financières et matérielles. Leur encadreur lance ainsi un appel aux autorités et aux partenaires afin de leur apporter un appui, notamment en équipements et en financement, pour améliorer leurs conditions de travail et développer davantage leur activité.

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