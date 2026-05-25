Afrique: Objectif CAN

24 Mai 2026
Togonews (Lomé)

Le sélectionneur des Éperviers, Patrice Neveu a dévoilé samedi une liste de 25 joueurs pour les deux prochains matchs amicaux face à la Centrafrique et au Bénin, une étape clé dans la préparation des éliminatoires de la CAN 2027.

Parmi les convoqués, cinq joueurs issus du championnat local, que Neveu souhaite observer de près et intégrer progressivement dans le groupe national.

« Les résultats, pour moi, c'est aller chercher cette qualification (à la CAN). Je me mets volontairement la pression d'un compétiteur. Les matchs de septembre arrivent vite », a-t-il déclaré.

Face à l'Algérie, la Zambie et le Burundi dans un groupe relevé, les Éperviers n'ont pas le droit à l'erreur.

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GARDIENS

Steven Mensah (VFB Oldenburg - Allemagne)

Malcolm Barcola (Ittihad Riadi de Tanger - Maroc)

Achirafou Yaya (AFAD - Côte d'Ivoire)

Mensah Ekoue (ASCK - Togo).

DÉFENSEURS

Kennedy Boateng (Dinamo Bucarest - Roumanie)

Steven Nador (Modena FC - Italie)

Kevin Boma (Estoril Praia - Portugal)

Gustave Akueson (SC Bastia - France)

Abdoul-Sabourh Bode (Stade Malien - Mali)

Pierre Nadjombe (Alemania Aachen - Allemagne)

Faad Sana (NS Mura - Slovénie)

Izak Akakpo (FC Lorient - France)

MILIEUX

Dakonam Djene (Getafe - Espagne)

Dermane Karim (FC Lorient - France)

Roger Aholou (Al Ittihad SC - Libye)

Sadik Fofana (Lecce - Italie)

Bastou Djibril (AS Gbohloe-Su - Togo)

Mouhamed Kpelafia (ASCK - Togo)

Agno Aimé Koffi (ASKO - Togo)

ATTAQUANTS

Kevin Denkey (FC Cincinnati - USA)

Charles Abi (Valenciennes - France)

Idjessi Metsoko (Trnava - Slovaquie)

Kodjo Fodoh Laba (Al Ain - EAU)

Komi Arnaud Komlavi (ASCK - Togo)

Yannis Sankoutcha (Tarbes Pyrénées - France

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