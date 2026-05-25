Angola: Primeiro d'Agosto concède un nul à domicile lors de son dernier match de la saison

Luanda — La formation de Primeiro d'Agosto a été tenue en échec à domicile par le Redonda FC (1-1), ce dimanche, au stade França Ndalu, à Luanda, lors de la 30e et dernière journée du Girabola 2025/26, malgré le statut de favori qui lui était attribué.

L'équipe militaire a été surprise dès la 30e minute par une réalisation de Barreiro sur coup franc direct, obligeant ainsi les locaux à courir après le score afin d'éviter une défaite pour leur dernier match de la saison, alors que leur troisième place au classement était déjà assurée, indépendamment du résultat.

Malgré plusieurs offensives dangereuses du Primeiro d'Agosto, la solide organisation défensive du club de la province de Bengo a permis aux visiteurs de conserver leur avantage jusqu'à la pause.

Au retour des vestiaires, l'inévitable Dagó a finalement remis les deux équipes à égalité à la 62e minute, inscrivant ainsi son 18e but de la saison et confirmant son statut de meilleur buteur du championnat.

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Le milieu défensif Barreiro avait auparavant ouvert le score d'un puissant coup franc, ne laissant aucune chance au gardien Nuno.

À la reprise, les deux entraîneurs ont procédé à des ajustements tactiques. Filipe Nzanza a remplacé Axel par Félix et Fernando par Sukuya, tandis que Manuel Bula a lancé Dalton à la place de Kenera.

Le club de Bengo a continué à afficher une remarquable capacité de résistance, notamment grâce à Dalton, auteur d'une tentative qui a heurté le poteau droit de la cage adverse.

L'égalisation est finalement intervenue à la 62e minute, Dagó reprenant victorieusement de la tête un centre d'Obed.

Quelques minutes plus tard, le capitaine Bobó Ungenda a failli offrir la victoire au Primeiro d'Agosto, mais sa reprise de la tête est passée à côté du montant gauche de Gugú.

La rencontre a également été marquée par les adieux du capitaine Bobó Ungenda, qui disputait son dernier match sous les couleurs du Primeiro d'Agosto.

À l'issue de cette ultime journée, le Primeiro d'Agosto termine la saison à la troisième place avec 57 points, tandis que le Redonda FC, déjà relégué, clôt le championnat à la 15e position avec 21 unités.

IN/WR/BS