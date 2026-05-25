Angola: Le capitaine du FC Bravos de Maquis regrette la baisse de régime lors de la seconde moitié du Girabola

24 Mai 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par TST/YD/BS

Luena — Le capitaine du FC Bravos de Maquis, Luís Manilson Gonçalves « Manico », a déploré la baisse de rendement enregistrée par son équipe durant la seconde moitié du championnat, estimant que cette situation a compromis les ambitions des « Maquisardes » au cours du Girabola 2025/26.

S'exprimant auprès de l'ANGOP à l'issue de la défaite concédée à domicile face au Guelson FC, lors de la dernière journée du Championnat national de football « Liga Unitel Girabola 2025/26 », le capitaine du club de Moxico a reconnu que la saison était loin des attentes fixées en début d'exercice, l'objectif principal étant une place sur le podium.

Selon Manico, plusieurs facteurs ont contribué à l'irrégularité des performances de l'équipe, notamment le décès de l'ancien président du club, José Quitadica Docas, considéré comme un coup dur pour la stabilité du groupe, ainsi que les nombreuses blessures ayant affecté l'effectif tout au long de la compétition.

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Interrogé sur le changement d'entraîneur intervenu à six journées de la fin du championnat, le capitaine a admis que cette décision avait eu un impact négatif sur les résultats de l'équipe, affirmant que « tout changement est proportionnel au rendement, qui peut être positif ou négatif ».

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