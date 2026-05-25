Angola: Dagó sacré meilleur buteur du Girabola 2025/26

Luanda — L'attaquant de Primeiro d'Agosto, Dagó, a terminé le Girabola 2025/26 en tête du classement des buteurs avec 18 réalisations, au terme d'une édition remportée par Atlético Petróleos de Luanda.

L'avant-centre a inscrit, ce dimanche, son 18e but de la saison lors du match face au Redonda FC, confirmant ainsi son avance sur Tiago Reis, auteur de 16 buts pour le Petro de Luanda, et sur Melono Dala, du Sagrada Esperança, crédité de 15 réalisations, lesquels complètent le podium des meilleurs artificiers du championnat.

Dagó succède à Kaporal, meilleur buteur de l'édition précédente avec 22 buts, et devient le deuxième joueur du Primeiro d'Agosto à remporter cette distinction depuis Mabululu, qui avait dominé le classement des buteurs lors de la saison 2018/19 avec 14 réalisations.

Dans l'histoire du Girabola, le premier meilleur buteur du championnat, en 1979, fut João Machado, du Sporting Clube de Luanda, avec 18 buts.

Le record du plus grand nombre de buts inscrits sur une seule saison demeure détenu par Carlos Alves, du Primeiro d'Agosto, auteur de 29 réalisations en 1980, tandis que Tiago Azulão, du Petro de Luanda, reste le joueur ayant remporté le plus de fois le titre de meilleur buteur, avec cinq distinctions.