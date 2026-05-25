Afrique: Le pays met en avant le rôle du sport dans l'intégration régionale

Luanda — Le ministre angolais de la Jeunesse et des Sports, Rui Falcão, a mis en exergue, samedi soir à Luanda, le rôle du sport dans l'innovation, l'intégration et le développement du continent africain.

S'exprimant lors du Gala régional de remise des prix de l'Afrique australe (RASA), le responsable gouvernemental a souligné que le sport constitue « un instrument stratégique » au service du progrès, de la consolidation de la paix, de l'éducation, de la santé publique, de la création d'emplois et du développement du tourisme.

Selon Rui Falcão, l'avenir du sport africain doit être bâti sur des systèmes pleinement alignés sur une stratégie commune de développement, soutenus par des institutions et des partenariats renforcés, capables de promouvoir la qualité, l'unité, l'élargissement de la pratique sportive ainsi que le développement des infrastructures à tous les niveaux.

Le ministre a également affirmé que le continent progresse à travers le sport grâce à son peuple, et plus particulièrement à sa jeunesse.

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Au cours de son intervention, il a salué le travail des athlètes, entraîneurs, dirigeants, techniciens, bénévoles, institutions et partenaires dont les performances continuent de hisser l'Afrique australe sur le devant de la scène continentale.

« Leurs parcours nous rappellent que la grandeur ne s'hérite pas, elle se conquiert à travers le sacrifice, la persévérance, l'esprit d'équipe, l'intégrité et une foi inébranlable dans les potentialités et la qualité des ressources humaines dont dispose le continent », a-t-il déclaré.

Évoquant les distinctions annuelles, Rui Falcão a souhaité qu'elles servent non seulement à célébrer l'excellence, mais également à inspirer la construction d'un avenir digne pour les générations futures.

Les prix RASA, qui en sont à leur huitième édition, récompensent chaque année les meilleurs athlètes d'Afrique australe, en valorisant les performances, l'excellence et l'impact du sport sur le développement du secteur à l'échelle continentale.

Le Botswana a dominé l'édition 2026 en remportant quatre distinctions sur les douze catégories en compétition.