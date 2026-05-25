Angola: L'Angolaise Rosiane Alberto élue jeune sportive de l'année de la Région 5

Luanda — La judokate angolaise Rosiane Alberto a été désignée samedi meilleure jeune sportive de l'année de la Région 5 d'Afrique, lors de la 8e édition du Gala des récompenses sportives de l'Afrique australe (RASA).

Âgée de 18 ans, l'athlète de l'Interclube est l'actuelle championne d'Afrique de judo dans la catégorie des moins de 44 kg. Elle a devancé, dans la course au trophée, Ruvarashe Makunike, du Zimbabwe, ainsi que Siphiwokuhle Ndlela, du Botswana.

Parmi ses principales performances figurent ses titres de double championne d'Afrique (2024 et 2025), sa médaille d'or aux Jeux scolaires africains 2025, organisés en Algérie, ainsi que son sacre au tournoi de la SADC en 2025.

S'exprimant devant la presse, Rosiane Alberto a qualifié cette distinction de « symbole de valeurs, de dévouement et d'encadrement technique », dédiant le prix à sa famille, à ses coéquipiers et, plus largement, au peuple angolais.

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Selon la judokate, ce trophée revêt une grande importance pour l'ensemble des athlètes et des entraîneurs.

A-t-elle ajouté, cette récompense constitue une source de motivation supplémentaire dans la quête de nouveaux résultats, à travers le travail, les entraînements et les compétitions.

« Que cette victoire serve de motivation à tous ceux qui poursuivent leurs rêves. N'abandonnez jamais vos objectifs et restez concentrés », a-t-elle déclaré.