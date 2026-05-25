Afrique: Le Botswana domine les récompenses de la Région 5

Luanda — Le Botswana a dominé la 8e édition du Gala des récompenses sportives de l'Afrique australe (RASA), organisée pour la première fois à Luanda samedi soir, en remportant quatre des douze catégories distinguées.

Le sprinteur Letsile Tebogo a incarné les principaux succès du Botswana, pays qui accueillera la prochaine édition des récompenses en 2027, au cours d'une soirée placée sous le signe de l'excellence et du dépassement de soi dans la Région 5.

L'Angola s'est également illustré grâce à la judokate Rosiane Alberto, élue meilleure jeune athlète féminine de l'année.

Parmi les performances les plus récentes de Letsile Tebogo figurent ses victoires sur 100 et 200 mètres lors des championnats d'Afrique et du monde en 2025, ainsi qu'aux Jeux olympiques de Paris 2024.

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