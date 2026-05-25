Angola: L'évêque du diocèse d'Uíge appelle les fidèles à demeurer fermes dans la foi chrétienne

Uíge — L'évêque du diocèse d'Uíge, Mgr Joaquim Nhanganga Tyombe, a exhorté les fidèles catholiques à rester fermes dans la foi chrétienne, une attitude qu'il considère essentielle pour faire face aux difficultés du quotidien.

Le prélat s'exprimait vendredi devant les fidèles ayant pris part au pèlerinage au sanctuaire de Sanctuaire Sainte-Rita-de-Cascia, situé dans la commune de Casseche, à moins de quinze kilomètres de la ville d'Uíge.

À l'occasion de cette activité de l'Église catholique, qui s'achève ce dimanche, Mgr Joaquim Nhanganga Tyombe a encouragé les fidèles à mettre à profit ce pèlerinage pour confier leurs intentions à Dieu, dans l'espoir de trouver des réponses aux épreuves qui les accablent.

Selon lui, rester ferme dans la foi chrétienne signifie ne jamais céder au découragement, quelles que soient les circonstances.

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« Dans les moments les plus difficiles, gardez votre foi vivante. Ne renoncez jamais », a-t-il déclaré.

Le prélat a également souligné l'importance de l'intercession de Sainte Rita de Cascia afin d'aider les croyants à demeurer résolus face aux obstacles.

Organisé chaque année dans la commune de Casseche, le pèlerinage au sanctuaire Sainte-Rita-de-Cascia rassemble de nombreux fidèles catholiques dans un climat de prière et d'adoration.

Cette année, l'événement réunit des milliers de fidèles issus des différentes paroisses du diocèse d'Uíge ainsi que d'autres régions du pays.