Angola: L'évêque du diocèse d'Uíge appelle les fidèles à demeurer fermes dans la foi chrétienne

24 Mai 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par JAR/BS

Uíge — L'évêque du diocèse d'Uíge, Mgr Joaquim Nhanganga Tyombe, a exhorté les fidèles catholiques à rester fermes dans la foi chrétienne, une attitude qu'il considère essentielle pour faire face aux difficultés du quotidien.

Le prélat s'exprimait vendredi devant les fidèles ayant pris part au pèlerinage au sanctuaire de Sanctuaire Sainte-Rita-de-Cascia, situé dans la commune de Casseche, à moins de quinze kilomètres de la ville d'Uíge.

À l'occasion de cette activité de l'Église catholique, qui s'achève ce dimanche, Mgr Joaquim Nhanganga Tyombe a encouragé les fidèles à mettre à profit ce pèlerinage pour confier leurs intentions à Dieu, dans l'espoir de trouver des réponses aux épreuves qui les accablent.

Selon lui, rester ferme dans la foi chrétienne signifie ne jamais céder au découragement, quelles que soient les circonstances.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

« Dans les moments les plus difficiles, gardez votre foi vivante. Ne renoncez jamais », a-t-il déclaré.

Le prélat a également souligné l'importance de l'intercession de Sainte Rita de Cascia afin d'aider les croyants à demeurer résolus face aux obstacles.

Organisé chaque année dans la commune de Casseche, le pèlerinage au sanctuaire Sainte-Rita-de-Cascia rassemble de nombreux fidèles catholiques dans un climat de prière et d'adoration.

Cette année, l'événement réunit des milliers de fidèles issus des différentes paroisses du diocèse d'Uíge ainsi que d'autres régions du pays.

Lire l'article original sur ANGOP.

Tagged:
Copyright © 2026 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.