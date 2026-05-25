Angola: Le ministre d'État constate la réalité des unités de production à Icolo e Bengo

Catete — Le ministre d'État chargé de la Coordination économique, José de Lima Massano, a visité samedi, dans la province d'Icolo e Bengo, deux unités industrielles spécialisées dans le secteur avicole, afin d'évaluer la situation réelle du tissu productif local.

Au cours de cette mission de terrain, le responsable s'est d'abord informé du processus d'élevage de volailles, de reproduction des poussins et de conditionnement des oeufs au sein de la banque génétique avicole WestAves, dotée d'une capacité d'incubation de 1,5 million de poussins par mois et d'une production quotidienne de 32 tonnes d'aliments pour bétail.

Dans la continuité des actions de suivi des projets relevant du secteur réel de l'économie d'Icolo e Bengo, le ministre s'est ensuite rendu à SAFCOMEX Investment Group - Vale Verde, à Catete, également spécialisée dans l'activité avicole.

Selon les informations recueillies sur place par l'ANGOP, les deux projets s'inscrivent dans la filière avicole et visent à stimuler la production de viande de poulet à travers la valorisation de la chaîne de valeur, dans le cadre de la stratégie gouvernementale de promotion de la production nationale.

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D'après le ministre d'État chargé de la Coordination économique, le pays déploie des efforts considérables dans le domaine de la sécurité alimentaire afin de garantir à la population la satisfaction de ses besoins essentiels.

« Nous continuons également à prendre les mesures nécessaires pour encourager et attirer davantage d'investissements. Nous voulons aussi constater sur le terrain, dans la pratique, comment ces mesures sont assimilées et comment les investissements sont concrètement réalisés », a-t-il souligné.

Selon José de Lima Massano, qui était accompagné du gouverneur provincial Auzílio Jacob, le secteur agroalimentaire en Angola connaît une forte dynamique, notamment l'industrie de transformation, qui affiche une croissance à deux chiffres et contribue à la substitution des importations.

« Il s'agit d'un bon exemple, et nous souhaitons voir émerger davantage d'unités disposant de cette capacité, ainsi que plus d'investisseurs animés de cette volonté. Nous poursuivons notre chemin vers la sécurité alimentaire », a déclaré le ministre d'État à la presse.

De son côté, le président du conseil d'administration de WestAves, Cristiano Pissanha, a salué la visite ministérielle, tout en déplorant le mauvais état des routes pour l'acheminement des produits ainsi que l'absence d'électricité du réseau public, des contraintes qui compliquent les opérations et compromettent l'atteinte des objectifs fixés.

La province d'Icolo e Bengo figure actuellement parmi les principales régions du pays en matière de production agro-pastorale, notamment dans la culture maraîchère et l'élevage bovin, porcin, caprin, ovin ainsi qu'avicole.