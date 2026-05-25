Sénégal: Nouvelle distinction pour Pape Gueye, élu meilleur joueur africain du championnat espagnol

25 Mai 2026
Le Soleil (Dakar)
Par O.B.N

Pape Gueye, un Lion encore couronné. Le milieu de terrain sénégalais a été élu meilleur joueur africain de Liga. Il a notamment permis à Villarreal de finir 3e et de se qualifier pour la Ligue des champions.

Pape Gueye continue de franchir des caps en Espagne. Auteur d'une saison solide avec Villarreal CF, le milieu des Lions a été sacré meilleur joueur africain de Liga 2025-2026, une distinction qui récompense son immense régularité et son impact dans l'entrejeu.

Avec 5 buts et 2 passes décisives, Pape Gueye s'est imposé comme l'un des hommes forts du "Sous-marin jaune". Mais au-delà des statistiques, c'est surtout sa progression dans le jeu qui impressionne : volume de course, récupération, projection vers l'avant et leadership. À 27 ans, l'ancien joueur de Marseille semble avoir atteint une nouvelle dimension.

Joueur africain de l'année ?

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Cette récompense relance naturellement le débat autour du prochain Ballon d'Or africain. Déjà très en vue avec le Sénégal ces derniers mois, notamment après ses performances en sélection (seul buteur de la finale de la CAN 2025), Pape Gueye apparaît désormais comme un candidat crédible au trophée continental. Face à des concurrents comme Achraf Hakimi ou encore Victor Osimhen, le Sénégalais peut compter sur une saison complète et une influence grandissante aussi bien en club qu'en équipe nationale.

S'il continue sur cette dynamique lors des prochaines échéances internationales, Pape Gueye pourrait bien devenir le prochain Lion à régner sur le football africain.

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