Ile Maurice: PMQT - Silver Bank, impression monétaire et trafic de drogue dans le viseur

Début des débats sur le «Constitutional Review Commission Bill»

La séance parlementaire du mardi 26 mai s'annonce particulièrement chargée. Au-delà des échanges habituels, un texte législatif majeur figure à l'agenda : le Constitutional Review Commission Bill.

Lors du Prime Minister's Question Time (PMQT), plusieurs députés s'adresseront au Premier ministre. Le député Ram Etwareea interrogera Navin Ramgoolam sur la dette publique dans le contexte des tensions géopolitiques mondiales actuelles et de l'inflation importée. La députée Rubna Daureeawo s'intéressera au projet de mise en place d'un collège électoral pour la nomination du président de la République et du speaker de l'Assemblée nationale. Le député Roshan Jhummun abordera, lui, le dossier des paris et les taxes imposées aux parieurs.

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Il demandera si le bureau du Premier ministre a reçu des réclamations de suppression de la taxe sur les parieurs. Toujours lors du PMQT, le député rodriguais Francisco François questionnera le Premier ministre sur les mesures prises pour combattre le blanchiment d'argent et les flux financiers illicites à Rodrigues. Le dossier de la Silver Bank sera également au centre des échanges parlementaires. Le député Khushal Lobine demandera au Premier ministre des informations obtenues auprès de la Banque de Maurice concernant l'enquête initiée par la Financial Crimes Commission (FCC) sur cette banque. Il souhaite notamment savoir si deux hauts cadres de l'institution bancaire, identifiés comme Mmes S.H. et U.S., ont été interrogées under warning par la FCC.

Le député Roshan Jhummun reviendra également sur l'incident survenu le 14 mai 2026 au Ganga Talao, où un touriste aurait été agressé. Il demandera au Premier ministre où en est l'enquête policière ouverte dans cette affaire. La question des cellules policières non opérationnelles sera également soulevée. Le député Ludovic Caserne demandera au Premier ministre des informations auprès du commissaire de police concernant le nombre de cellules actuellement hors service ainsi que les raisons expliquant cette situation.

Le député Ashley Ramdass abordera pour sa part le communiqué publié le 12 mai 2026 par la Banque de Maurice concernant les allégations d'impression monétaire de Rs 83 milliards. Il s'enquerra des actions prises ou envisagées relativement à cette affaire.

Les problématiques touchant Rodrigues reviendront une nouvelle fois au PMQT avec une question du député Jacques Édouard portant sur la situation financière d'Airport of Rodrigues Ltd. Roshan Jhummun questionnera également le Premier ministre sur les infractions liées au trafic de drogue impliquant des policiers de 2014 à ce jour.

Ministres sur le gril

La députée de l'opposition Joanna Bérenger interpellera le ministre du Travail et des relations industrielles, Reza Uteem, au sujet d'une travailleuse bangladaise portée disparue et signalée par le haut commissariat du Bangladesh. Elle demandera notamment si cette personne avait été recrutée pour travailler auprès d'une entreprise ou d'un particulier et si le ministère enquête sur d'éventuels cas d'abus, d'exploitation ou de violation des lois du travail.

Le député Raviraj Beechook interrogera le ministre de l'Agroindustrie, Arvin Boolell, sur le Fertiliser Subsidy Scheme. Joanna Bérenger adressera également une question au ministre de l'Agro-industrie sur la Mauritius Society for Animal Welfare. Elle souhaite savoir si le ministère a reçu des représentations concernant l'ancienne présidente et deux membres du conseil d'administration ayant récemment démissionné.

La Deputy Prime Minister et ministre de l'Égalité des genres, Arianne NavarreMarie, devra répondre à une question de la députée Anabelle Savabaddy sur le transfert du Rehabilitation Youth Centre du bureau du Premier ministre à son ministère. La députée souhaite savoir si le comité chargé d'étudier la question a recommandé ce transfert, quand celui-ci pourrait être mis en oeuvre et si des amendements à la Children's Act 2020 ou à d'autres lois sont envisagés.

Handicap, patrimoine...

Le ministre de l'Intégration sociale et de la sécurité sociale, Ashok Subron, sera interpellé sur la question de l'emploi des personnes en situation de handicap. Joanna Bérenger reviendra aussi sur la 30e session de l'Indian Ocean Tuna Commission, tenue du 11 au 15 mai 2026. Elle demandera si Maurice y était représentée, quelle était la composition de la délégation mauricienne, les principaux sujets discutés ainsi que les décisions et engagements pris pour la pêche, l'économie bleue et la sécurité alimentaire.

Le ministre de l'Énergie et des services publics, Patrick Assirvaden, sera questionné par Ludovic Caserne sur la possibilité d'installer des systèmes photovoltaïques sur les bâtiments gouvernementaux afin de produire de l'électricité.

Le ministre des Arts et de la culture, Mahen Gondeea, devra répondre à une question du député Manoj Seeburn sur les mesures prises pour promouvoir le patrimoine culturel et l'histoire de Maurice comme piliers de l'économie mauricienne. La députée rodriguaise Dianette Henriette-Manan interrogera pour sa part Arianne Navarre-Marie sur l'éventuel Adoption Bill et l'échéance de son introduction à l'Assemblée nationale.

Le député Avinash Ramkalawon demandera au ministre de l'Énergie des informations sur la situation financière de la Central Water Authority, notamment les prêts contractés et en cours de remboursement ainsi que les montants dus aux contracteurs.

Enfin, le ministre du Logement et des terres, Shakeel Mohamed, devra répondre à une question du député Nitish Beejan sur les baux de terrains de l'État accordés entre 2015 et 2024. Celui-ci réclamera des détails sur les bénéficiaires, les emplacements, les superficies, les objectifs des baux, leur durée, les loyers annuels ainsi que les éventuelles approbations du Cabinet obtenues dans chaque cas.