Congo-Kinshasa: Pour ses 27 ans d'existence le RCD/K-ML appelle les Congolais à l'unité pour la paix

À l'occasion de la célébration de son 27e anniversaire, le parti politique RCD/K-ML, basé à Beni, a lancé samedi 23 mai un appel à la mobilisation générale des Congolais en faveur de la paix et du développement du pays.

Dans un contexte marqué par des défis persistants sur les plans sécuritaire, politique et socio-économique, les responsables de RCD/K-ML estiment qu'il est temps pour les Congolais de s'unir afin de tourner la page des crises répétées.

Pour ce parti politique, son histoire est étroitement liée aux efforts de stabilisation et de reconstruction du pays, notamment après les périodes de conflit ayant marqué la RDC.

Maître Déogratias Nyamwisi Muvingi, membre du parti, rappelle le rôle joué par son fondateur, Antipas Mbusa Nyamwisi, dans les démarches ayant contribué à la réunification du pays et à l'organisation des cycles électoraux :

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« Quand le pays a été divisé, l'honorable Antipas Mbusa Nyamwisi avait joué un grand rôle pour rassembler les acteurs politiques. Cela a permis d'aboutir à des résultats, notamment les élections de 2006, 2011, 2018 et même celles de 2023 ».

La paix comme priorité absolue

Après 27 ans d'existence, le RCD/K-ML se projette désormais vers l'avenir avec une vision axée sur la stabilité et la cohésion nationale.

« Quelqu'un qui a 27 ans n'est plus un enfant. Il a une vision claire, une nouvelle énergie et des objectifs à accomplir. Notre objectif principal, c'est de ramener la paix dans ce pays. C'est notre combat ultime », a affirmé Me Déogratias Nyamwisi.

Face aux violences qui continuent d'affecter certaines régions, notamment dans l'Est de la RDC, le parti de Mbusa Nyamwisi insiste sur une mobilisation collective pour restaurer durablement la paix :

« Avec la mobilisation de tout le monde, nous ferons tout pour que la paix revienne dans ce pays. Nous sommes prêts à tout abandonner pour que la paix revienne d'abord. »

Au-delà de la paix, le RCD/K-ML appelle ses militants et sympathisants à se mobiliser pour contribuer au développement de la RDC.

Selon ce parti, la stabilité demeure la condition essentielle pour relancer les initiatives de développement et améliorer les conditions de vie des populations.

Le RCD/K-ML a également rendu hommage à ses membres disparus, victimes des conflits et de l'instabilité qui ont marqué le pays ces dernières années.

« Nous avons perdu beaucoup de membres, mais cela ne constitue pas une faiblesse pour nous. Au contraire, cela renforce notre détermination à poursuivre ce combat », a déclaré Me Déogratias Nyamwisi.

Vers une nouvelle dynamique politique

À travers cet anniversaire, le RCD/K-ML entend insuffler une nouvelle dynamique politique, basée sur l'unité, la responsabilité et la résilience.

Dans un pays confronté à de multiples défis, cet appel à la cohésion nationale résonne comme une invitation à dépasser les divisions pour construire un avenir commun, fondé sur la paix et le progrès.