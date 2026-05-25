Congo-Kinshasa: Social des Congolais - L'Assemblée nationale élabore des recommandations à soumettre au Gouvernement

Routes dégradées, manque d'eau et d'électricité, insécurité, difficultés d'accès aux soins ou encore hausse du coût de la vie à travers le pays, les Congolais continuent de faire face aux mêmes problèmes du quotidien, souvent dénoncés mais sans véritables solutions concrètes. Depuis plusieurs jours, une commission temporaire de l'Assemblée nationale travaille à harmoniser les différentes préoccupations recueillies par les députés nationaux lors de leurs vacances parlementaires à travers le pays.

Une commission spéciale poursuit actuellement à Kinshasa les travaux de compilation et d'analyse des rapports des vacances parlementaires couvrant la période de décembre 2025 à mars 2026. L'objectif consiste à centraliser les attentes exprimées par les citoyens afin d'assurer un meilleur suivi des recommandations adressées au Gouvernement et pousser les ministres concernés à répondre sur les problèmes soulevés dans leurs secteurs respectifs.

Desiderata de la population

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Les élus veulent désormais éviter que les préoccupations recueillies auprès de la population pendant les vacances parlementaires restent sans suite. Les travaux de cette commission portent notamment sur les difficultés auxquelles les populations restent confrontées au quotidien : état des routes accès à l'électricité et à l'eau insécurichômage des jeunes problèmes de santé manque d'infrastructures de base.

L'objectif est d'élaborer un document de synthèse qui servira de référence aux prochaines actions parlementaires ainsi qu'aux interventions du Gouvernement sur les questions soulevées par les citoyens. Ces travaux se déroulent sous la supervision du rapporteur adjoint de l'Assemblée nationale, Clotilde Mutita.

Des ministres attendus à l'hémicycle

De son côté, le président de la commission, le député Thaddée Katembo Kambere, regrette que plusieurs recommandations formulées par les députés restent souvent sans réponse de la part du Gouvernement.

Face à cette situation, il annonce que les membres du Gouvernement concernés seront appelés dès la semaine prochaine à venir s'expliquer sur les dossiers relevant de leurs secteurs respectifs. A travers cette initiative, l'Assemblée nationale veut renforcer le suivi des attentes de la population et pousser les institutions à apporter des réponses concrètes aux problèmes soulevés par les citoyens.