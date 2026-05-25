Ile Maurice: Un «India Corner» inaugure à la bibliothèque Simone de Beauvoir

Une bibliothèque de quartier, des livres offerts par un pays ami et une histoire commune qui remonte à plusieurs siècles. C'est dans ce cadre que la municipalité de Quatre-Bornes a inauguré, le 13 mai, l'India Corner de la bibliothèque Simone de Beauvoir, un espace qui se veut culturel et éducatif né d'une collaboration avec le Haut-commissariat de l'Inde à Maurice.

La cérémonie a réuni plusieurs personnalités, dont le ministre de l'Agro-industrie et de la sécurité alimentaire, Arvin Boolell, des représentants du corps diplomatique et des élus municipaux. Dans son allocution, le maire de Quatre-Bornes, Bryan Kennoo, a qualifié la bibliothèque de véritable «temple du savoir». Il a retracé la genèse du projet : une visite de courtoisie au Haut-commissariat, une conversation et l'idée qui germe d'un espace dédié à la culture indienne. C'est le haut-commissaire de l'Inde, Anurag Srivastava, qui a porté le projet à bout de bras côté indien et la municipalité lui a rendu hommage lors de la cérémonie.

L'India Corner s'articule autour d'une donation d'ouvrages couvrant l'histoire, la littérature, la philosophie et le patrimoine culturel indien, un fonds accessible à tous, des étudiants aux simples curieux. La Senior Librarian, Mme Sayedhossen, a également été saluée pour son rôle dans la mise en place de l'espace.

La cérémonie a aussi été l'occasion de rappeler ce qui lie Maurice et l'Inde au-delà du protocole. Les intervenants ont évoqué les Old Labourers' Quarters de Trianon, témoins de l'engagisme classés monument national, et l'Atal Bihari Vajpayee Tower, ainsi que des collaborations plus récentes comme l'aménagement de l'espace vert de Gungadur Lane, financé par une subvention indienne.

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Entre les rayons de la Simone de Beauvoir, l'India Corner prend place. Pour ceux qui pousseront la porte, c'est peut-être le début d'un voyage.