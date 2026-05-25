Ile Maurice: Une deuxième édition en or au pays

Hybrid Fitness Festival a une nouvelle fois marqué les esprits le week-end dernier avec une édition exceptionnelle, placée sous le signe du dépassement de soi, de la convivialité et du partage.

Athlètes confirmés, débutants, familles, supporters venus des quatre coins de l'île... tous se sont retrouvés autour d'une même énergie : celle du sport et du collectif. L'ambiance était tout simplement incroyable. Entre les encouragements du public, les performances des compétiteurs et l'émotion sur chaque ligne d'arrivée, cette édition a confirmé que le Hybrid Fitness Festival est bien plus qu'une simple compétition sportive : c'est une véritable célébration du fitness et du mental.

Le public a également pu profiter d'un magnifique Wellness Village, réunissant différents exposants autour du bienêtre, de la récupération, de la nutrition et du sport. Un espace pensé pour toute la famille, avec également un Kids Club qui a permis aux plus jeunes de vivre eux aussi pleinement l'événement.

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Mais au-delà des classements et des chronos, ce sont surtout les histoires humaines qui ont marqué cette journée. Tous les profils étaient représentés : des athlètes élites aux participants venus relever leur tout premier Chandre Ramdenee et Alicia Lamusse, les organisatrices. défi fitness. Et tous avaient un objectif commun : franchir cette ligne d'arrivée sans rien lâcher. Portés par une foule en feu et une motivation collective exceptionnelle, les participants ont repoussé leurs limites dans une atmosphère bienveillante et inspirante.

Cette deuxième édition confirme une chose : le Hybrid Fitness Festival continue à grandir et à rassembler une communauté toujours plus forte autour du sport, du dépassement de soi et du plaisir de partager ensemble. Les organisateurs, Chandre et Alicia, ont une nouvelle fois été à la hauteur avec un événement parfaitement orchestré, offrant une expérience mémorable aussi bien aux athlètes qu'aux spectateurs. Vivement la prochaine édition !