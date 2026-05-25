Sénégal: Hajj - Près de 400 000 pèlerins dont des Sénégalais voyagent via l'initiative 'Route de La Mecque'

Quelque 388 694 pèlerins en provenance de plusieurs pays dont le Sénégal sont arrivés en Arabie Saoudite dans le cadre de l'initiative "Route de La Mecque" visant la facilitation des formalités pour les candidats au pèlerinage aux Lieux saints de l'Islam, rapporte l'Agence de presse saoudienne (SPA).

Selon l'agence officielle d'information, le ministère saoudien de l'Intérieur a annoncé la clôture réussie de l'initiative "Route de La Mecque" pour la saison du Hajj 1447 de l'Hégire correspondant à l'année 2026.

Ce Programme logistique, déployé à travers 17 aéroports dans 10 pays, a facilité les formalités de pré-enregistrement et l'arrivée fluide de 388 694 pèlerins dans le Royaume, à bord de 1 227 vols dédiés, indique la même source.

Composante phare du Programme d'enrichissement de l'expérience des pèlerins dans le cadre de la Vision 2030, l'initiative s'est élargie cette année pour inclure, pour la première fois, le Sénégal et le Brunéi Darussalam, indique la SPA.

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Ces pays rejoignent ainsi les nations participantes : le Maroc, l'Indonésie, la Malaisie, le Pakistan, le Bangladesh, Türkiye, la Côte d'Ivoire et les Maldives.

L'agence explique que grâce à des infrastructures de pointe, comprenant 38 stations de service, 60 unités mobiles et 120 guichets mobiles alimentés par l'intelligence artificielle, les autorités saoudiennes ont été en mesure de finaliser l'ensemble des procédures d'entrée de chaque pèlerin en seulement 40 secondes avant leur départ.

L'initiative "Route de La Mecque" vise à éliminer les goulots d'étranglement à l'arrivée en transférant le contrôle de l'immigration vers le pays d'origine du pèlerin.

Le service complet comprend la délivrance de visas électroniques, la collecte des données biométriques, les vérifications sanitaires ainsi que le contrôle final des passeports.

Les bagages sont systématiquement triés, codés et étiquetés avant l'embarquement. À l'atterrissage à l'Aéroport international Roi Abdulaziz de Djeddah ou à l'Aéroport international Prince Mohammad bin Abdulaziz de Médine, les pèlerins évitent les formalités habituelles d'immigration et de récupération des bagages.

Ils embarquent directement à bord de bus dédiés vers leurs lieux d'hébergement, tandis que les autorités acheminent leurs bagages directement jusqu'à leurs chambres.

L'initiative mise en oeuvre par le ministère de l'Intérieur pour la huitième année consécutive est menée en coopération avec les ministères des Affaires étrangères, de la Santé, du Hajj et de la Omra, ainsi que des Médias.

Parmi les autres partenaires figurent l'Autorité générale de l'aviation civile, l'Autorité de la Zakat, des impôts et des douanes, l'Autorité saoudienne des données et de l'intelligence artificielle, l'Autorité générale des Awqaf, le Programme de l'expérience des pèlerins, la Direction générale des passeports, ainsi que le partenaire numérique stc group.