Sénégal: Abdoulaye Fall - 'La FSF n'a pas encore atteint une véritable stabilité financière'

Dakar — La Fédération sénégalaise de football (FSF) n'a pas encore atteint une "véritable stabilité financière" malgré les résultats de l'exercice 2025 "jugés positifs", a déclaré son président, Abdoulaye Fall.

"On ne peut pas encore parler de stabilité financière au niveau de la Fédération sénégalaise de football", a-t-il précisé au terme de l'Assemblée générale ordinaire de la FSF, tenue samedi à Diamniadio.

Au cours des travaux, le directeur du département finances de la FSF, Serigne Babacar Fall, a présenté "les résultats financiers positifs" de l'exercice 2025, permettant une amélioration progressive de la situation budgétaire de l'institution.

Selon le président de la FSF, malgré cette évolution, l'instance fédérale restait confrontée à d'importantes charges héritées des précédentes mandatures.

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"On n'a pas encore retrouvé toute cette santé financière. On n'est plus en déficit malgré les primes de victoires, les subventions de qualification à la Coupe du monde de la FIFA", a-t-il encore souligné, saluant les efforts de la FSF pour réaliser ses objectifs à partir de fonds propres.

Abdoulaye Fall a signalé que la FSF supporte un passif financier lourd.

"C'est pratiquement trois milliards de francs CFA à résorber, avec notamment 900 millions FCFA de dettes et plus de deux milliards francs de défaut de couverture du stade Demba Diop de Dakar", a-t-il indiqué, avant d'assurer que des efforts de redressement sont entrepris pour renforcer durablement les capacités financières de la FSF.