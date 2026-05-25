Afrique: Mondial U17 2026 - Le Mozambique et l'Ouganda complètent les qualifiés africains

Dakar — Le Mozambique et l'Ouganda ont validé leur qualification pour la Coupe du monde masculine U17 2026 au Qatar (du 19 novembre au 13 décembre), après avoir remporté leurs matchs de barrages respectivement contre le Ghana et l'Éthiopie, samedi à Rabat, au Maroc.

Les Ougandais ont éliminé les Ghanéens aux tirs au but (8-7), après un match nul (2-2) au terme du temps réglementaire tandis que les Mozambicains se sont imposés face aux Éthiopiens aux tirs au but (-4), après un match nul (1-1) à la fin du temps réglementaire.

Ces équipes avaient terminé troisièmes de leurs groupes respectifs lors de la Coupe d'Afrique des nations U17, qui se déroule actuellement au Maroc jusqu'au 2 juin.

Ce classement les avait éliminées du tournoi africain, mais leur a permis de disputer des barrages qualificatifs pour la Coupe du monde de la catégorie.

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L'Ouganda et le Mozambique rejoignent ainsi les huit autres équipes quart-de-finalistes de cette CAN, notamment l'Algérie, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, l'Égypte, le Mali, le Maroc, le Sénégal et la Tanzanie, qui avaient directement validé leur billet pour le tournoi mondial prévu au Qatar.

Les quarts de finale sont prévus ce dimanche et opposeront : le Sénégal au Mali ; le Maroc au Cameroun à 16h GMT; la Tanzanie à l'Algérie à 13h GMT; la Côte d'Ivoire à l'Égypte à 19h GMT.

L'Afrique aura dix représentants lors de cette deuxième édition élargie à 48 équipes.

Le tirage au sort de la phase de groupes de la Coupe du monde U17 2026 a été effectué jeudi à Zurich.

Les équipes qualifiées ont été réparties en 12 groupes de quatre.

Voici le tirage complet :

Groupe A : Qatar, Panama, Égypte, Grèce

Groupe B : République de Corée, Mozambique, Nouvelle-Calédonie, Équateur

Groupe C : Argentine, Australie, Ouganda, Danemark

Groupe D : France, Haïti, Arabie saoudite, Uruguay

Groupe E : Italie, Jamaïque, Côte d'Ivoire, Ouzbékistan

Groupe F : Sénégal, Croatie, Cuba, Tadjikistan

Groupe G : Mali, Nouvelle-Zélande, Belgique, Vietnam

Groupe H : Espagne, Chine, Fidji, Maroc

Groupe I : Brésil, République d'Irlande, Tanzanie, Costa Rica

Groupe J : États-Unis, Monténégro, Chili, Algérie

Groupe K : Mexique, Roumanie, Cameroun, Venezuela

Groupe L : Japon, Colombie, Serbie, Honduras