Sénégal: Libération des supporters sénégalais - Idrissa Gana Gueye salue un 'geste empreint d'humanité, de sagesse et d'apaisement'

Dakar — Le milieu de terrain sénégalais Idrissa Gana Gueye a salué la libération des supporters sénégalais détenus au Royaume du Maroc, qualifiant cette décision de "geste empreint d'humanité, de sagesse et d'apaisement".

Le roi du Maroc, Mohammed VI, a accordé à l'approche de l'Aïd al-Adha une grâce à 15 supporters sénégalais condamnés pour des infractions commises lors de la finale de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2025. Cette compétition a été organisée du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026 au Maroc.

Les 15 supporters sénégalais ayant bénéficié de cette grâce du roi Mohammed VI du Maroc, ont regagné Dakar, ce dimanche, tard dans la soirée, l'Aéroport international Blaise Diagne (AIBD) de Dakar, où ils ont été accueillis à leur descente d'avion par le président de la République, Bassirou Diomaye Faye.

Ce retour marque l'aboutissement des démarches diplomatiques entreprises par les autorités sénégalaises pour obtenir la libération de ces citoyens, condamnés à la suite des événements survenus lors de la finale de la Coupe d'Afrique des nations Maroc 2025.

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Dans un message publié sur son compte Instagram, le joueur a exprimé son "soulagement" et sa "gratitude" après cette libération, remerciant le roi Mohammed VI pour cette décision qui "honore les liens historiques, fraternels et profondément respectueux" entre le Sénégal et le Maroc.

Il a rappelé que les deux pays sont liés par "l'histoire, la foi, la culture et une fraternité qui dépasse largement le cadre du sport".

Idrissa Gana Gueye a insisté sur la nécessité de préserver les valeurs fondamentales du football, estimant qu'il "doit toujours rester un espace de respect, de fraternité et de rapprochement entre les peuples africains", quelle que soit l'émotion ou la passion qu'il suscite.

Le joueur s'est également réjoui du retour des supporters auprès de leurs familles, notamment à l'approche de la fête de Tabaski, et a salué les démarches entreprises "dans la discrétion et avec responsabilité" par les autorités sénégalaises et marocaines pour parvenir à une issue favorable.

Dix-huit supporters sénégalais avaient été arrêtés au Maroc et condamnés à des peines allant de trois mois à un an de prison ferme pour "hooliganisme", à la suite d'incidents survenus lors de la finale de la Coupe d'Afrique des nations.

Trois d'entre eux avaient déjà purgé leur peine et sont rentrés au Sénégal le 18 avril. La grâce royale concerne donc les 15 autres supporters condamnés dans ce dossier.