Sénégal: Le Grand Colloque du Hajj insiste sur la sensibilisation et l'orientation des pèlerins

Dakar — Le Grand Colloque du Hajj 2026, organisé par les autorités saoudiennes à l'occasion du Grand pèlerinage, a souligné l'importance de la sensibilisation religieuse et de l'orientation des pèlerins dans l'accomplissement du 5ème pilier de l'islam, a-t-on appris de source médiatique.

Les travaux de la 50e édition du Grand Colloque du Hajj ont été clôturés à Djeddah. Organisé par le ministère du Hajj et de la Omra en collaboration avec le Conseil des grands oulémas, l'événement avait pour thème : "Le Colloque, une plateforme efficace au service des pèlerins : un demi-siècle d'enrichissement cognitif", selon l'agence de presse saoudienne (SPA).

Ce colloque a vu la participation d'une élite d'éminents dignitaires, de ministres, de savants, de chercheurs et de spécialistes venus des quatre coins du monde islamique, rapporte la même source.

Selon l'agence officielle, le communiqué final du Colloque a réaffirmé que le Hajj est un rituel sacré fondé sur la fluidité, la tolérance et l'allègement des contraintes.

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Les participants ont insisté sur "la nécessité d'accorder une attention majeure à la sensibilisation religieuse et à l'orientation des pèlerins, afin de leur enseigner les rites conformément au Coran et à la Sunna, leur permettant d'accomplir leurs actes d'adoration en toute conscience et sérénité".

Ils ont rappelé que la sensibilisation constitue le pilier fondamental des activités du Hajj et de la Omra, affirmant que l'adoration ne peut être correctement accomplie sans science ni clairvoyance.

Les participants ont ajouté que la sensibilisation est un message continu et renouvelé qui favorise la discipline, la quiétude et la coopération entre les pèlerins.

Le communiqué final appelle également à intensifier les programmes d'orientation et à exploiter les outils modernes ainsi que les technologies numériques pour diffuser cette sensibilisation religieuse et organisationnelle dans plusieurs langues.

Il préconise en outre de renforcer le rôle des campagnes, des délégations et des guides dans l'accompagnement des pèlerins avant même leur arrivée dans les Lieux Saints.

Le colloque a mis en avant l'importance de consolider la coopération entre les entités scientifiques, religieuses et médiatiques pour diffuser une sensibilisation correcte.

Il a encouragé le soutien aux études et recherches scientifiques portant sur les questions contemporaines liées au Hajj et à la Omra, tout en stimulant la recherche spécialisée pour développer les services offerts aux pèlerins.

Les participants ont recommandé de documenter rigoureusement le patrimoine scientifique du Grand Colloque du Hajj en rassemblant ses recherches, études et recommandations au sein d'une encyclopédie scientifique et sur des plateformes électroniques.

L'objectif est d'en faire "une référence académique pour les chercheurs, parallèlement à la création d'une revue scientifique à comité de lecture dédiée aux questions du Hajj, de la Omra et à la modernisation des services".

Le colloque de Djeddah a insisté sur l'importance d'intégrer l'intelligence artificielle et les technologies émergentes dans le développement du système de gestion des connaissances lié au Hajj et à la Omra.

Ce qui permettra de "soutenir un développement durable, de consolider le leadership du Royaume dans ce domaine et de s'aligner sur les objectifs de la Vision saoudienne 2030".