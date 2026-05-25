Tunisie: Tennis - Challenger Vicence 2026 - Moez Chargui face au Suisse Bertola en seizièmes de finale

Le tennisman tunisien Moez Chargui entre en lice ce lundi au tournoi Challenger de Vicence, en affrontant le Suisse Rémy Bertola en seizièmes de finale. Le tournoi se dispute sur terre battue et offre une dotation globale d'environ 98 000 euros.

Les deux joueurs se connaissent bien. Ils se sont déjà affrontés à deux reprises : le 26 mars 2023 au premier tour des qualifications du tournoi de San Remo, où Chargui s'était imposé 2 sets à 0, puis le 6 avril dernier en seizièmes de finale du tournoi de Monza, où Bertola avait pris sa revanche sur le même score. Un duel équilibré qui promet une rencontre indécise.

Chargui arrive à Vicence après avoir disputé les qualifications de Roland-Garros la semaine dernière, où il a été éliminé dès le premier tour préliminaire par l'Australien Bernard Tomic en trois sets. Bertola, de son côté, avait franchi le premier tour des qualifications de Roland-Garros en battant le Japonais Shintaro Mochizuki, avant d'être éliminé au deuxième tour par l'Argentin Facundo Díaz Acosta en deux sets à zéro.