Tunisie: Conseil ministériel - Cap sur la récolte et le stockage

La Cheffe du gouvernement, Sarra Zaâfrani Zenzri, a présidé hier, au Palais de La Kasbah, un Conseil ministériel restreint consacré au suivi du déroulement de la campagne de récolte et de collecte des céréales ainsi qu'aux préparatifs de la saison agricole 2026-2027.

En ouverture des travaux, elle a insisté sur la nécessité d'une préparation rigoureuse pour garantir la réussite de la récolte et du stockage des céréales, rappelant que le secteur agricole constitue une locomotive de croissance et une priorité stratégique de l'État, conformément aux orientations du Président de la République Kaïs Saïed. Elle a souligné que la souveraineté alimentaire est une pierre angulaire de la sécurité nationale, ce qui exige la mobilisation des semences locales et des engrais dans toutes les régions.

La Cheffe du gouvernement a appelé l'ensemble des ministères, gouvernorats et structures concernées à renforcer la coordination, maintenir une vigilance permanente et intensifier les opérations de contrôle sur le terrain, notamment pour prévenir les risques d'incendie par des plans anticipatifs et la mobilisation des moyens humains et logistiques nécessaires.

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Le Conseil a examiné les résultats de la saison agricole écoulée, marquée par des précipitations abondantes ayant amélioré le stock hydrique et favorisé la croissance des cultures céréalières. Un rapport du secrétaire d'État chargé des ressources en eau a détaillé l'organisation et la logistique de la campagne de récolte et de stockage, ainsi que la disponibilité des centres de collecte.

Il a été relevé que 524 000 quintaux de semences certifiées ont été distribués, soit 30 % des besoins, un record par rapport aux 265 000 quintaux de la saison précédente. L'usage de nouvelles variétés développées par l'Institut de recherches agricoles, telles que « Enrat 100 », « Kods » et « Maktariss », a également progressé.

Le ministre de l'Équipement et de l'Habitat, chargé de l'Industrie et de l'Énergie, a présenté les mesures prises pour assurer la disponibilité des engrais chimiques en quantités suffisantes et garantir un approvisionnement régulier des marchés.

À l'issue des discussions, le Conseil a décidé de maintenir les prix de réception des céréales, d'élargir le programme de maintenance des moissonneuses, de renforcer les capacités de stockage, de contrôler les centres de collecte et de financer la récolte sous garantie de l'État. Pour le saison 2026-2027, il a été décidé de constituer des stocks d'engrais, de maintenir les prix actuels, de faciliter le financement et d'assurer une distribution équitable grâce à la plateforme numérique « Engrais ».

La Cheffe du gouvernement a conclu en appelant à intensifier les efforts de toutes les structures publiques et à soutenir en priorité les petits agriculteurs, afin de consolider la souveraineté alimentaire et réduire la dépendance aux marchés extérieurs.