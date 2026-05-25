Bénin: Romuald Wadagni prête serment et ouvre une nouvelle ère démocratique

Le Bénin a vécu, ce dimanche 24 mai 2026, un moment historique marqué par l'investiture officielle de Romuald Wadagni en tant que nouveau Président de la République. À 49 ans, l'ancien ministre de l'Économie et des Finances succède démocratiquement à Patrice Talon, au terme d'une transition saluée à travers le continent pour son respect des principes constitutionnels.

La cérémonie de prestation de serment, organisée dans une atmosphère solennelle et empreinte d'émotion, a réuni plusieurs hautes personnalités béninoises ainsi que les anciens Chefs d'État encore en vie. La présence remarquée de Patrice Talon, qui quitte le pouvoir après deux mandats conformément à la Constitution béninoise, a été perçue comme un symbole fort de maturité démocratique et de stabilité institutionnelle.

Dans un contexte africain souvent marqué par des tensions politiques liées aux alternances au sommet de l'État, le passage de témoin entre Patrice Talon et Romuald Wadagni apparaît comme un exemple de continuité républicaine. Cette transition pacifique renforce l'image du Bénin en tant que l'une des démocraties les plus stables d'Afrique de l'Ouest.

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Dans son discours, le nouveau Président béninois a exprimé sa gratitude au peuple pour la confiance placée en lui. Romuald Wadagni a également rendu hommage à son prédécesseur pour les réformes engagées ces dernières années, tout en promettant de poursuivre les efforts de modernisation économique, de renforcement des institutions et d'amélioration des conditions de vie des populations.

Reconnu pour sa rigueur et son expérience dans la gestion des finances publiques, le nouveau Chef de l'État hérite d'un pays engagé dans une dynamique de transformation économique. Son accession à la magistrature suprême suscite de nombreux espoirs, notamment auprès de la jeunesse béninoise et des acteurs économiques, qui voient en lui un dirigeant capable de consolider les acquis et d'accélérer le développement du pays.

Au-delà des frontières béninoises, cette investiture est largement saluée comme une victoire de la démocratie et du respect de l'État de droit. Les images de Patrice Talon assistant sereinement à l'installation de son successeur, aux côtés des anciens présidents du pays, ont particulièrement marqué les esprits sur les réseaux sociaux et dans les médias africains.

En ce jour symbolique, le Bénin envoie ainsi un message fort au continent : celui d'une alternance démocratique apaisée, fondée sur le respect des institutions et la primauté de la Constitution.