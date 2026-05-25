Cote d'Ivoire: Sécurité routière - Une vaste caravane de sensibilisation sillonne le pays

Dans le but de contribuer à la sécurité routière, Betclic Côte d'Ivoire lance une caravane nationale de sensibilisation dénommée « Betclic dans ta ville » dans plusieurs localités du pays. Il s'agit d'une initiative de proximité, la deuxième du genre, marquée par des actions de sensibilisation et la distribution de casques dans plusieurs localités de l'intérieur du pays.

Cette nouvelle édition s'inscrit dans la continuité d'une première phase déployée en 2025 dans quatre villes ivoiriennes, au cours de laquelle plus de 6 000 casques ont été distribués aux conducteurs de motos et de tricycles.

Pour cette deuxième phase, une distribution de 7 500 casques est prévue dans plusieurs villes du pays, afin de contribuer à la protection des usagers les plus exposés.

Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la politique de responsabilité sociale et sociétale de l'entreprise. « À travers ce projet, la structure poursuit son engagement en faveur de la prévention routière et de la protection des usagers les plus exposés », a déclaré Kadi Kotondi, Country Manager du groupe en Côte d'Ivoire.

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Elle a également précisé qu'à chaque étape, des opérations de sensibilisation seront organisées autour des enjeux liés aux bonnes pratiques de sécurité routière auprès des conducteurs de motos et de tricycles. Ces activités seront menées en collaboration avec plusieurs partenaires institutionnels et médiatiques, des associations locales regroupant notamment les jeunes, les femmes de la communauté ainsi que des acteurs clés de la société civile, dans une approche inclusive.

Pendant six mois, de mai à octobre 2026, la caravane sillonnera cinq villes, à savoir Ferkessédougou (13 mai), Man (30 mai), Gagnoa (13 juin), Yamoussoukro (12 septembre) et Abengourou (13 octobre).

Selon l'Office de sécurité routière (Oser), les conducteurs d'engins à deux ou trois roues représentaient 37 % des décès liés aux accidents de la route en 2023. À travers cette caravane, Betclic Côte d'Ivoire entend contribuer aux efforts de prévention menés à l'échelle nationale, grâce à une approche fondée sur la proximité, la sensibilisation et l'action de terrain.