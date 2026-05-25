Cote d'Ivoire: Ville durable - « Plateau, Mon Jardin », une nouvelle expérience urbaine au coeur d'Abidjan

Dans le cadre de la dynamisation de la ville d'Abidjan, telle que voulue par le gouvernement ivoirien à travers le programme « Sublime Côte d'Ivoire », Ibis Abidjan Plateau, membre du groupe Accor, a lancé, en collaboration avec Avelo, un nouveau concept dénommé « Plateau, Mon Jardin ». La présentation officielle de ce projet a eu lieu le 7 mai 2026, dans ladite commune.

Ce projet incarne l'engagement de l'établissement en faveur d'un mode de vie plus durable. Il vise à offrir un cadre où la modernité se mêle aux couleurs vibrantes et aux textures authentiques de l'Afrique, tant dans l'architecture que dans la gastronomie. Il propose une immersion unique dans la culture urbaine africaine, alliant art urbain, gastronomie afro-fusion et design innovant.

« Plateau, Mon Jardin » s'inscrit dans la dynamique des hôtels lifestyle engagée par ce groupe depuis sa réouverture en 2024, après deux ans de fermeture, mettant ainsi en relief l'énergie créative de la ville et l'identité culturelle singulière de la Côte d'Ivoire.

L'établissement est également engagé dans une démarche Green Key (clef verte), un label international reconnu dans le domaine du tourisme durable et de l'hôtellerie responsable.

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« Plateau, Mon Jardin » vise, d'une part, à replacer l'écologie au coeur de l'expérience client comme facteur de plaisir et de convivialité et, d'autre part, à repenser les usages autour du vélo. Il s'agit d'une expérience conviviale et résolument ancrée dans la vision locale de l'hospitalité.

Le projet propose des balades à vélo accessibles, invitant les visiteurs à découvrir le Plateau sous un nouvel angle. Une nouvelle manière de vivre la ville, plus libre, plus responsable et résolument tournée vers l'avenir.

C'est aussi une célébration d'Abidjan à travers une street food créative avec le concept « Embouteillage ». Il s'agit d'un food truck qui revisite les classiques de la street food abidjanaise et de la cuisine locale. « À travers ce projet, nous avons voulu créer, avec des partenaires, un lieu de vie ouvert, chaleureux et engagé. Un lieu où se rencontrent nature, mobilité douce, street food et convivialité », a expliqué Sandra Dogba, nouvelle directrice de l'hôtel Ibis du Plateau.

Selon elle, ce concept a été imaginé comme une véritable parenthèse urbaine au coeur du quartier des affaires.

« C'est un lieu de partage qui célèbre le dynamisme d'Abidjan », renchérit Alexandra Kassimaly, fondatrice du food truck « Embouteillage ».

Représentant le maire du Plateau, Emma Angoua a indiqué que cette cérémonie va au-delà du lancement d'un simple concept : elle traduit une vision et une ambition forte, celle de construire un Plateau plus moderne, plus humain, plus vert, plus attractif et plus agréable à vivre. « "Plateau, Mon Jardin" s'inscrit dans la vision du maire de faire de cette commune une véritable smart city », a-t-elle souligné.