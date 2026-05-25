Tunisie: « Agridays » - L'agriculture tunisienne mise sur les métiers d'avenir

L'agriculture en Tunisie demeure l'un des piliers fondamentaux de l'économie et un moteur clé pour le développement social, la sécurité alimentaire et l'innovation dans le pays. Les nouveaux métiers de l'agriculture incarnent une révolution au coeur du monde rural. Longtemps associée à des pratiques traditionnelles, elle connaît aujourd'hui une transformation progressive, portée par la digitalisation agricole, l'agriculture connectée et les innovations.

L'agriculture connectée s'impose ainsi comme un pilier du monde agricole moderne. Cette digitalisation transforme profondément les compétences exigées et crée de nouveaux rôles liés à la gestion des données, à la maintenance technologique... Face aux enjeux climatiques, la transition écologique pousse les acteurs du secteur à adopter des pratiques responsables.

L'agriculture durable n'est plus une option mais une nécessité économique, sociale et environnementale. De nouveaux métiers apparaissent, centrés sur la préservation des écosystèmes, l'optimisation énergétique et la gestion durable des exploitations. Ces fonctions exigent une maîtrise accrue des compétences agricoles et une compréhension fine des enjeux environnementaux.

Un écosystème favorable aux jeunes

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Aujourd'hui, les professionnels du secteur focalisent leurs actions de développement de ce créneau sur la modernisation des structures professionnelles et la création d'un écosystème favorable aux jeunes, avec un focus particulier sur la mobilisation, la valorisation et la reprise de terres agricoles par les jeunes, le soutien à l'innovation entrepreneuriale dans les filières agricoles, ainsi que l'amélioration de la formation et de l'environnement professionnel.

Dans ce contexte et à l'occasion de la Journée nationale de l'agriculture célébrée le 12 mai 2026, le ministère de l'Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche a mis en lumière, dans le cadre de la campagne « Agridays », menée en collaboration avec l'Agence de vulgarisation et de formation agricoles (Avfa), les spécificités d'une agriculture tunisienne en pleine transformation, plus innovante, plus technologique et tournée vers les métiers d'avenir.

Le ministère de tutelle a dévoilé, dans le cadre de cette campagne, un nouvel habillage de son mur extérieur sur l'avenue Alain Savary à Tunis, affichant des fresques artistiques et panneaux visuels valorisent les filières des secteurs agricole et maritime : industries agroalimentaires, aquaculture, mécanique navale, agriculture intelligente, transformation des produits agricoles, innovation et entrepreneuriat.

Secteurs d'avenir

Cette démonstration met également en avant les métiers qui recrutent ainsi que les compétences recherchées dans les filières agricoles, agroalimentaires et maritimes. Une place importante est accordée à la formation professionnelle agricole et maritime à travers des visuels consacrés aux centres de formation de l'Avfa, aux parcours des apprenants et aux opportunités offertes aux jeunes dans les différentes régions du pays. La campagne valorise aussi une nouvelle génération de jeunes qui choisissent aujourd'hui l'agriculture, l'agroalimentaire et la pêche comme secteurs d'avenir.

À travers plusieurs visuels et témoignages, Agridays illustre des parcours de jeunes ayant évolué dans ces métiers grâce à la formation, à l'innovation et à l'entrepreneuriat. Placée sous le slogan « La sécurité alimentaire est une décision et non un choix», la campagne Agridays vise à sensibiliser le public aux enjeux de sécurité alimentaire, d'innovation, d'emploi et d'adaptation climatique.

En parallèle, plusieurs centres de formation professionnelle relevant de l'Avfa offrent des activités immersives en lien direct avec le monde professionnel. Au gouvernorat de Ben Arous, par exemple, des apprenants ont découvert les métiers de transformation agroalimentaire au sein des entreprises. À Kélibia (gouvernorat de Nabeul), des rencontres ont réuni des entreprises du secteur maritime et des jeunes dans l'objectif d'identifier les besoins du marché de l'emploi. À Chott Mariem, (gouvernorat de Sousse), une startup spécialisée dans l'agriculture intelligente a présenté des solutions technologiques appliquées au secteur agricole.

Cette campagne vient mettre en lumière les efforts déployés par l'Avfa pour moderniser ses centres de formation professionnelle et améliorer son offre de services en faveur des jeunes. Ces efforts s'inscrivent dans le cadre de partenariats stratégiques, notamment à travers le programme Trace et le projet Nexus Skills & Jobs for Youth, qui accompagnent l'Avfa dans sa mission de renforcer l'inclusion économique des femmes et des jeunes dans les secteurs de l'agriculture et de la pêche.