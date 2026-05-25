Tunisie: Manouba - Un incendie maîtrisé au marché quotidien de Douar Hicher

24 Mai 2026
La Presse (Tunis)

Les agents de la Protection civile de Manouba ont réussi, peu après minuit la nuit dernière, à circonscrire et éteindre un incendie qui s'était déclaré au marché quotidien de l'avenue Khaled Ibn El Walid, à Douar Hicher, évitant ainsi la propagation des flammes à l'ensemble des locaux commerciaux situés au niveau de la mosquée Al Nour.

Les équipes de la direction régionale de la Protection civile de Manouba sont intervenues avec le soutien de renforts venus de Tunis et d'Ariana. D'importants moyens humains, des camions de pompiers ainsi que tous les équipements nécessaires ont été mobilisés pour maîtriser le sinistre. L'incendie a été alimenté et propagé rapidement par la présence de matières hautement inflammables, notamment des vêtements de friperie, des débris de bois et des déchets.

Les dégâts matériels font état de 11 locaux commerciaux touchés dont 4 contenaient des ustensiles, des vêtements et des chaussures d'occasion, tandis que les autres étaient vides. Une enquête judiciaire a été ouverte après autorisation du ministère public afin de déterminer l'origine du sinistre, toujours inconnue pour le moment, bien que la piste criminelle soit pour l'instant écartée.

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