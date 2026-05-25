Tunisie: Aïd Al-Adha - Une gériatre met en garde les personnes âgées contre l'excès de viande rouge et ses dangers

À l'approche de l'Aïd Al-Adha prévu le 27 mai, la Dr Afef Hammami, spécialiste en gériatrie, a appelé dimanche les personnes âgées à éviter l'excès de viande rouge, de boissons gazeuses et de sucres, soulignant que les services des urgences des hôpitaux publics enregistrent une forte hausse des admissions de seniors durant les jours de fête en raison d'une alimentation déséquilibrée.

Dans une déclaration à l'Agence Tunis Afrique Presse, la spécialiste a précisé que les cas d'urgence se répartissent entre hypertension artérielle aiguë, pics glycémiques, infarctus du myocarde, accidents vasculaires cérébraux et constipation sévère, rappelant que l'organisme des personnes âgées ne supporte pas de grandes quantités de viandes grasses.

Les recommandations de la spécialiste :

Ne pas dépasser 100 à 120 grammes de viande par repas

Éviter les viandes grillées à l'excès et les abats, riches en graisses saturées

Limiter les boissons gazeuses, les sucres et les féculents

Consommer des salades et des légumes à chaque repas

Boire suffisamment d'eau tout au long de la journée

Pratiquer la marche à pied

Éviter les repas tardifs en soirée

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La Dr Hammami a également appelé les familles à conduire sans délai leurs proches âgés aux urgences en cas de fatigue intense, d'essoufflement, de vomissements, de douleurs thoraciques, de ballonnements ou d'élévation du taux de sucre dans le sang.