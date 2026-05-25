Tunisie: Cannes 2026 - Au pavillon tunisien - Au gré des rencontres et débats

Dans le cadre de la 79e édition du Festival de Cannes, le pavillon tunisien, installé au village international «Pantiero», a été un espace central qui a favorisé les rencontres professionnelles, la promotion de quelques visions et projets et des débats autour du cinéma tunisien et de sa possible exportation à l'international.

Tout au long du festival, le pavillon a accueilli quelques activités marquées par la présence de professionnels et de visiteurs: producteurs, réalisateurs, acteurs, journalistes et experts du secteur cinématographique. Dans une atmosphère détendue, à l'image du festival, cet espace a représenté un point de chute pour les échanges et opportunités de collaboration. Parmi les temps forts, la «Journée de la Tunisie» vise à valoriser le patrimoine culturel et immatériel du pays. Organisée en présence d'invités du festival et de représentants, elle a permis de mettre en lumière la richesse de l'identité tunisienne et de renforcer la visibilité du pays.

Le lieu a également accueilli un dialogue professionnel autour des festivals de cinéma tunisiens, de leurs enjeux et des perspectives de développement à l'international. Réunissant des directeurs de festivals arabes et internationaux ainsi que des programmateurs, cette rencontre, animée par les réalisateurs Mokhtar Laâjimi et Afef ben Mahmoud, a permis de mettre en évidence les défis du secteur et la nécessité de renforcer les réseaux de coopération et de circulation des oeuvres tunisiennes sur la scène mondiale. M. Nassim Khamassi, consul général par intérim à Nice, ainsi que M. Sobhi Saâdallah, directeur des affaires administratives et financières au consulat général de Nice, ont effectué une visite au pavillon.

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Dans le même esprit, le compositeur Amine Bouhafa a été honoré en marge du festival dans le cadre de la «Leçon de musique», organisée par la Sacem. Lauréat du César du cinéma pour la bande originale du film «Timbuktu», en 2014, il a été présenté comme l'une des figures majeures de la musique. Le pavillon a par ailleurs accueilli plusieurs rencontres professionnelles dont une dédiée à l'attractivité de la Tunisie, destination de tournages. Quelques experts ont pu découvrir cet atout, riche en décors -- sites archéologiques, paysages arides au désert, littoraux et environnements urbains.

Ces échanges ont également mis en évidence le professionnalisme des techniciens tunisiens et ont passé en revue les conditions logistiques favorables, présentant ainsi le pays comme hub cinématographique compétitif et attractif. À travers l'ensemble de ces rencontres, la participation tunisienne au Festival de Cannes aspire à renforcer la présence du pays sur la scène cinématographique mondiale, soutenir la diffusion des oeuvres et valoriser les compétences créatives et techniques. Une dynamique portée conjointement par le Centre national du cinéma et de l'image, sous la supervision du ministère des Affaires culturelles.