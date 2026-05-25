Tunisie: Préserver l'équilibre de nos écosystèmes

La biodiversité représente, désormais, un facteur de la plus haute importance pour l'équilibre de l'écosystème et de l'environnement dans la mesure où elle ne se limite pas au volet écologique comme on a tendance à le croire, mais s'étend à d'autres aspects de la vie économique et sociale, en l'occurrence l'agriculture, le domaine forestier, le tourisme alternatif et le développement local.

En effet, notre pays fait de la biodiversité un élément essentiel de sa stratégie appelée à imprimer un rythme accéléré à l'action nationale au profit de la nature et de l'écosystème d'ici à 2030 grâce à la conjugaison des efforts entre les différents établissements publics, la société civile et les structures académiques et scientifiques, sans oublier les mécanismes techniques et financiers.

Ainsi, la biodiversité constitue, à n'en point douter, un enjeu déterminant en la matière dans la mesure où, comme vient de le confirmer le ministre de l'Environnement lors d'un colloque national tenu à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de la biodiversité, la nécessité a été mise en exergue pour agir aux plans local et régional afin d'atteindre un impact national et mondial durable.

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Cette importance prend toute son ampleur si l'on sait que la Tunisie dispose d'une véritable richesse biologique grâce, notamment, à une grande variété d'oiseaux, outre les 41 aires protégées, les 41 zones humides de standing mondial ainsi que les 46 zones de protection des oiseaux.

A noter que le pays devrait miser sur une véritable feuille de route pour la quinquennie 2025-2030 avec un programme conforme à la Convention internationale sur la biodiversité destinée à concrétiser l'accélération des réalisations en collaboration avec le ministère de l'Agriculture dans le cadre du projet de la "Ceinture verte".

Il ne faut pas oublier qu'il est utile de prendre en considération les éventuelles menaces pesant sur la biodiversité en Tunisie dont plus particulièrement le changement climatique, la sécheresse et l'élévation du niveau de la mer, d'où l'impératif d'adopter les approches les plus pertinentes aussi bien dans le secteur agricole qu'en matière de protection des ressources hydriques et du littoral, la révision des textes législatifs relatifs à l'occupation du domaine public maritime.

Par conséquent, on ne peut que se féliciter des multiples avancées enregistrées en citant, notamment, l'élaboration pour la première fois d'une liste rouge nationale des espèces menacées, ainsi que l'évaluation des écosystèmes dans le cadre de la liste rouge des écosystèmes.