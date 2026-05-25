Tunisie Telecom déjoue une tentative de cyberattaque de son application TT

Tunisie Telecom a confirmé la fin des travaux de maintenance et de mise à jour de son application mobile, soulignant que celle-ci a fait l'objet d'une cyberattaque détectée dès les premiers instants et contrée avec succès en un temps record, grâce aux mécanismes de protection et de surveillance adoptés.

Dans un communiqué publié samedi soir, l'entreprise a ajouté que l'attaque n'a eu aucun impact sur l'intégrité des données ou la continuité des services, soulignant que la notification reçue sur les comptes de certains clients n'a aucun lien avec son activité ou avec les objectifs de l'application, qui est principalement dédiée au service des clients.

Tunisie Telecom a réitéré son engagement à continuer de renforcer la sécurité de ses systèmes d'information et à développer ses mécanismes de protection numérique, afin de garantir les plus hauts niveaux de sécurité et de confiance au profit de ses clients. Elle a également exprimé ses remerciements à ses fidèles clients pour leur confiance continue, réaffirmant son souci permanent de fournir des services numériques sécurisés et de haute qualité.

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Plus tôt dans la soirée, la société avait annoncé que son application mobile subissait des travaux de maintenance et d'entretien périodiques, dans le cadre de l'amélioration des performances et du développement des services numériques fournis via l'application.

L'institution a來souligné, dans son communiqué, son effort constant à offrir les meilleures conditions d'utilisation et à enrichir la qualité de l'expérience client afin de répondre à leurs attentes, indiquant que ces interventions s'inscrivent dans le cadre de ses efforts visant à élever le niveau de ses services numériques et à améliorer leur efficacité.