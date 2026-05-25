Tunisie: Accidents de la route - Hausse alarmante du nombre de morts depuis le début de l'année

Les routes tunisiennes sont plus meurtrières en 2026. Malgré une baisse du nombre total d'accidents et de blessés, le nombre de décès a augmenté de 11% depuis le début de l'année.

C'est ce qu'a révélé Samia Messaoud, chef du service de la communication routière à l'Observatoire National de la Sécurité Routière (ONSR), en dévoilant les statistiques officielles du 1er janvier au 20 mai 2026.

Entre le 1er janvier et le 20 mai 2026, les routes tunisiennes ont enregistré 1 702 accidents, soit une baisse de 5% par rapport à 2025, avec 2 194 blessés en recul de 22%. Mais derrière ces indicateurs positifs, le nombre de décès a bondi de 11%. Samia Messaoud a qualifié ces chiffres de « choquants », soulignant que la Tunisie déplore désormais entre 2 et 4 morts par jour sur ses routes.

L'ONSR pointe trois causes principales : l'excès de vitesse, la distraction et la somnolence au volant, et la conduite en état de fatigue. Les jeunes de 19 à 29 ans concentrent à eux seuls 50% des accidents, victimes selon Samia Messaoud d'une « conduite impulsive, irresponsable et à vitesse folle ». Les voitures légères arrivent en tête avec 960 accidents et 210 morts, suivies des motos avec 846 accidents et 192 morts -- un bilan particulièrement lourd pour les deux-roues.

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Face à cette hécatombe, l'ONSR lance un appel urgent à tous les usagers, et particulièrement aux jeunes conducteurs : vigilance totale, respect du code de la route et abandon de tout comportement impulsif ou exhibitionniste au volant.