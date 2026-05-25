Ile Maurice: Fête des mères - Souvenirs d'hier et d'aujourd'hui

À l'occasion de la Fête des Mères, plusieurs mamans ont accepté de partager leur vision de cette journée spéciale, entre souvenirs d'enfance, réalité d'aujourd'hui et souhaits pour l'avenir. Découvrons ces témoignages.

Maman indépendante et aussi grand-mère, Sheela A Chikhuri, mère de deux garçons aujourd'hui adultes, garde de beaux souvenirs de cette fête.

«La fête a une grande importance pour moi. Avant, c'était davantage en famille. On préparait un repas à la maison. On n'allait pas au restaurant. Il y avait des cadeaux et des cartes faits main. Ce n'était pas juste des cadeaux mais surtout des sentiments et de l'appréciation des enfants», raconte-t-elle.

Aujourd'hui, elle reconnaît que l'aspect commercial a pris le dessus de la fête. «Cette fête permet aux commerçants de gagner davantage car beaucoup de personnes achètent des fleurs et des cadeaux pour leurs mamans.»

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Au-delà de cet aspect, son souhait reste profond et touchant. «Chaque maman devrait être aimée en ce jour de Fête des Mères. J'aimerais aussi qu'elles puissent se reposer ce jour-là, ne pas travailler et que cette journée soit vraiment mémorable pour toutes les mamans.»

Une autre maman, Rose, mère de trois enfants, a voulu garder l'anonymat. Pour elle, la Fête des Mères a beaucoup changé avec le temps.

Elle estime que cette célébration est devenue très commerciale. Selon elle, une maman ne devrait pas être célébrée seulement un jour dans l'année, mais tous les jours. «La maman, c'est la personne qui nous met au monde, qui nous protège, qui prend soin de nous quand nous sommes malades, heureux ou malheureux, qui nous guide et nous encourage quand nous ne croyons plus en nous», explique-t-elle avec émotion.

Elle se souvient d'une époque différente et qu'elle espère non révolue, où la fête avait surtout une valeur familiale. «Avant, mes frères et soeurs se réunissaient autour de notre maman. Aujourd'hui, les enfants passent embrasser leur maman et lui faire une visite rapide. On dirait que tous les sacrifices faits par une mère ont été oubliés», ajoute-t-elle.

À travers ces deux témoignages, une même idée ressort : au-delà des cadeaux et du côté commercial, la Fête des Mères devrait rester avant tout une célébration d'amour, de reconnaissance et de gratitude envers toutes les mamans.

Le savais-tu? : Les origines de la fête

Bien avant les cartes postales et les repas en famille, la célébration des mères plonge ses racines dans l'Antiquité. Les Grecs rendaient hommage à Rhéa, mère des dieux, lors de fêtes printanières dédiées à la fertilité. Les Romains, eux, pratiquaient la Matronalia, cérémonie en l'honneur des mères de famille. Deux traditions séparées par des siècles, mais unies par le même geste, reconnaître le rôle central de la mère dans la société.

La version moderne de cette fête est née aux États-Unis. Le 10 mai 1908, en Virginie, une femme nommée Anna Jarvis organise une première célébration pour rendre hommage à sa mère disparue. L'idée fait son chemin. En 1914, le président Woodrow Wilson en fait une journée officielle.

L'Europe suit, mais à sa façon. Le Royaume-Uni adopte cette célébration en 1914, puis l'Allemagne l'officialise en 1923.

En France, c'est paradoxalement sous le régime de Vichy, en 1941, que la fête des mères est inscrite au calendrier dans un objectif nataliste. Elle n'acquiert un statut légal qu'en mai 1950, sous la présidence de Vincent Auriol.

Les dates de célébration varient d'un pays à l'autre, reflétant l'histoire spécifique de chaque nation. À cette occasion, les enfants offrent généralement des cadeaux, des fleurs, des gâteaux ou des objets faits main à l'école ou à la maison. Les adultes, eux aussi, profitent souvent de cette journée pour honorer leur mère.

Si en général, on fête les mères en mai, au Royaume-Uni et Irlande, le Mothering Sunday est en mars. Au Mexique, c'est le 10 mai, en Thaïlande, le 12 août, en Russie, c'est le dernier dimanche de novembre alors qu'en Indonésie, les mamans sont à l'honneur le 22 décembre.