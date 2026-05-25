Ile Maurice: Une opposition sans centre de gravité

L'opposition ressemble-t-elle davantage à un archipel de rancoeurs qu'à une alternative cohérente ? Le lancement, en deux temps, du Fron Militan Progresis (FMP) par Paul Bérenger, vient confirmer une réalité que beaucoup soupçonnaient déjà : l'opposition est aujourd'hui plus fragmentée psychologiquement qu'idéologiquement. Les ego personnels ont pris le pas sur les orientations politiques.

Le paradoxe est fascinant. À première vue, Bérenger pourrait prétendre, malgré son âge, redevenir le véritable centre de gravité de l'opposition parlementaire. Son retour à une posture plus offensive, ses conférences de presse techniques sur le Budget, l'énergie, l'intelligence artificielle, à laquelle il commence à s'intéresser, ou encore le port, qui l'a toujours préoccupé, montrent qu'il pourrait redevenir un acteur central. Mais derrière cette résurgence se cache aussi une immense crise de succession.

L'ancien leader maximo du MMM semble prisonnier de sa propre histoire. Trop de trahisons. Trop de départs. Trop de compagnons devenus rivaux. Les Bhagwan, Uteem, Nagalingum, Baloomoody, Gunness et tant d'autres ont sûrement laissé chez lui une méfiance quasi existentielle envers toute relève politique autonome. D'où cette hésitation autour du poste de leader de l'opposition. Chetan Baboolall ? Peut-être. Mais Bérenger sait qu'en politique, les héritiers d'aujourd'hui deviennent souvent les dissidents de demain. Reste alors Joanna Bérenger.

Mais là encore, le piège est évident. Tout lui offrir sur un plateau rappellerait inévitablement la transmission dynastique entre Anerood Jugnauth et Pravind Jugnauth - précisément ce que le MMM a longtemps dénoncé. Et Joanna souffre déjà d'un handicap cruel : elle porte un nom immense dans un pays qui se méfie de plus en plus des héritages politiques et des héritiers politiques.

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Pendant ce temps, Roshi Bhadain épargne les Bérenger et tire à boulets rouges sur les anciens du MMM, accusant certains d'ingratitude politique et d'absence totale de reconnaissance. Derrière la virulence verbale, une autre question se dessine : Bhadain cherche-t-il un rapprochement stratégique avec Bérenger ou tente-t-il, au contraire, d'empêcher un éventuel axe MSM-FMP ?

Malgré la rupture officielle, beaucoup savent que les relations entre les grandes familles politiques sont rarement totalement rompues. La politique mauricienne fonctionne souvent comme une guerre civile entre cousins idéologiques...

Le vrai enjeu est ailleurs : l'argent, la structure et l'héritage symbolique. Même sans le mauve, le coeur historique du MMM reste lié à l'appareil construit pendant des décennies : réseaux militants, mémoire collective, financement politique, structures régionales. Or, ironie supplémentaire, ces structures historiques coexistent aujourd'hui avec des caisses presque aussi vides que celles de l'État mauricien.

Le FMP apparaît ainsi comme un MMM sans son passé glorieux, mais aussi sans le poids officiel de son appareil traditionnel. Une sorte de transplantation politique encore en phase de rejet ou d'acceptation.

À cela s'ajoute une incompatibilité profonde entre plusieurs figures de l'opposition. Entre Bérenger et Quirin, il y a moins un désaccord idéologique qu'une incompatibilité de cultures politiques. Entre Bhadain et Pravind Jugnauth, la rupture relève désormais presque du personnel et du judiciaire. Entre Adrien Duval et Joanna Bérenger, c'est toute une lutte générationnelle et symbolique qui se profile : aristocratie politique contre héritage militant. Ils tentent de profiter du retrait relatif de Pravind Jugnauth, qui doit désormais traîner la valise des millions, comme Navin Ramgoolam reste, lui, associé à ses coffres-forts...

Même l'opposition parlementaire donne parfois l'impression d'une colocation provisoire plutôt que d'un projet national commun. Joe Lesjongard tente d'acculer le gouvernement, ce qui n'est pas évident en étant l'un des rares rescapés du MSM après les législatives de 2024. Adrien Duval, qui doit maintenir le PMSD vivant en l'absence de Xavier-Luc Duval - lequel semble prendre goût aux plaisirs simples de la vie hors de la sphère publique - joue la carte institutionnelle et technique : surveillance téléphonique, Banque de Maurice, dépenses publiques, transparence parlementaire.

Bérenger, lui, tente de redevenir le vieux sage technocratique capable de parler à la fois de Moody's, du port et de l'intelligence artificielle. Sa fille, légèrement surexcitée, tente de tirer dans plusieurs directions, en oubliant qu'elle traîne elle-même certaines casseroles liées à son passage à l'Environnement, où elle aurait bénéficié d'un Senior Adviser attaché à elle plutôt qu'à Rajesh Bhagwan.

Duval, Bérenger et Bhadain cherchent désormais à occuper le terrain de la colère économique et du discours antisystème. Trois styles. Trois ego. Trois ambitions.

Et pendant qu'ils se regardent en chiens de faïence, le pouvoir, pourtant affaibli, respire encore. L'histoire politique montre pourtant que les incompatibilités d'aujourd'hui deviennent souvent les alliances improbables de demain. Le MSM et le MMM se sont déjà combattus avant de gouverner ensemble. Les adversaires irréconciliables d'hier sont parfois devenus les partenaires du lendemain.

À moins que cette fois-ci soit différente. À moins que l'opposition ne soit entrée dans une nouvelle ère : celle où les fractures psychologiques, les blessures narcissiques et les rivalités successorales comptent davantage que les idéologies elles-mêmes.

Et dans ce cas, le plus grand allié du pouvoir ne serait plus sa force... mais la fragmentation intime de ceux qui prétendent vouloir le remplacer.