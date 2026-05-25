Ile Maurice: Un conducteur soupçonné d'être sous l'influence de substances illicites fait un mort

25 Mai 2026
L'Express (Port Louis)
Par Julien Magdeleine

Un grave accident de la route s'est produit le samedi 23 mai vers 17 h, à L'Embrasure, dans le village du Morne. Noah Levaillant (photo), un motocycliste de 20 ans domicilié à Les Salines Koenig, Rivière-Noire, a perdu la vie dans une collision entre sa moto et une voiture.

À l'arrivée des secours, Noah Levaillant a été retrouvé allongé sur le dos, sur le côté gauche de la chaussée, saignant abondamment des oreilles. Malgré les efforts des secouristes, le personnel du SAMU, sous la responsabilité du Dr Moraby, a constaté son décès à 17 h 40. Son corps a ensuite été transporté à l'hôpital Dr Yves Cantin, avant d'être transféré à la morgue du Princess Margaret Orthopaedic Centre. Une autopsie a été pratiquée hier.

Le conducteur du véhicule a été soumis sur place à un Field Impairment Test, dont le résultat s'est révélé positif, laissant soupçonner une conduite sous l'influence de substances illicites. L'alcootest, en revanche, s'est révélé négatif.

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Un prélèvement sanguin a été effectué à l'hôpital Dr Yves Cantin pour des analyses complémentaires. Le conducteur a été interpellé puis placé en garde à vue au poste de police de La Gaulette. Il devrait comparaître devant la cour de district de Rivière-Noire aujourd'hui, où une accusation provisoire devrait être retenue contre lui.

Les circonstances exactes de cet accident restent à déterminer. Une enquête est en cours.

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