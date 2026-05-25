Ile Maurice: Gino Meetun dans le viseur de la FCC - Permis illégal et soupçons de blanchiment

Celui que les habitants de la région de St-Croix avaient qualifié de «criminel» lors de la reconstitution des faits du vendredi 22 mai se retrouve aujourd'hui au coeur d'une tempête judiciaire et médicale. Dans la soirée suivant cette reconstitution, Gino Meetun a dû être conduit à la clinique Wellkin après avoir affirmé que son état de santé était instable. Selon des informations recueillies, l'homme suivait déjà un traitement médical avant son arrestation.

Lors de ses premières déclarations, Gino Meetun aurait expliqué avoir «perdu le contrôle» de son véhicule et dit avoir eu un vertige au moment de l'accident fatal. Une version qui reste désormais entre les mains des enquêteurs, alors que plusieurs éléments continuent d'être examinés de près.

Mais les ennuis de ce dernier ne s'arrêtent pas à cette affaire d'accident mortel. Déjà arrêté plus tôt cette année dans une enquête de blanchiment d'argent menée par la Financial Crimes Commission (FCC), il fait désormais face à une accumulation d'accusations qui alourdissent considérablement son dossier judiciaire.

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Âgé de 37 ans et domicilié à Cité Richelieu, à Petite-Rivière, Gino Meetun est poursuivi pour homicide involontaire après le drame ayant coûté la vie à Pradeep Cheekoory. Les enquêteurs ont également découvert qu'il ne détenait pas de permis de conduire complet. Il circulait uniquement avec un learner permit, ce qui constitue une infraction grave puisqu'un conducteur apprenti doit obligatoirement être accompagné d'une personne détentrice d'un permis valide lorsqu'il est au volant.

Cette nouvelle infraction pourrait désormais être ajoutée au dossier déjà chargé du suspect. Selon nos informations, la FCC souhaite obtenir tous les détails entourant cette affaire routière afin de les intégrer à son enquête financière en cours.

D'ailleurs, derrière l'image d'un simple entrepreneur de quartier, les autorités soupçonnent l'existence d'un réseau financier beaucoup plus opaque. Gino Meetun n'est d'ailleurs pas un inconnu des services antidrogue. Tantôt maçon, tantôt plombier, il avait déjà été condamné en 2019 à une amende de Rs 10 000 pour possession de 16 doses d'héroïne. La même année, il avait de nouveau été arrêté dans une affaire beaucoup plus lourde impliquant 328 grammes d'héroïne, estimés à près de Rs 5 millions. Cette affaire suit toujours son cours devant la justice et il devrait prochainement comparaître devant la Cour suprême pour trafic de drogue.

Au début du mois de février de cette année, les enquêteurs soupçonnaient que plusieurs de ses activités commerciales - notamment une compagnie de transport, un supermarché et des investissements immobiliers - auraient servi de façade à des opérations de blanchiment d'argent.

Lors d'une vaste opération menée à l'aube à Cité Richelieu, les officiers de la FCC avaient perquisitionné plusieurs propriétés liées au suspect ainsi qu'au dénommé Jean Cliff Ravina. Plusieurs véhicules de luxe avaient alors été saisis, notamment un camion, une motocyclette BMW et un SUV Audi. Une somme avoisinant Rs 1 million en liquide avait également été découverte lors des perquisitions. La luxueuse résidence du suspect, équipée d'une piscine et richement aménagée, avait particulièrement retenu l'attention des enquêteurs.

La fille de Pradeep Cheekoory admise à la «SURGICAL ICU»

La fillette de 12 ans, grièvement blessée lors du terrible accident ayant coûté la vie à son père, se trouve actuellement en unité de soins intensifs (ICU) après avoir subi une intervention chirurgicale délicate. Selon les informations recueillies, son état demeure préoccupant et elle est placée sous étroite surveillance médicale. Les médecins suivent attentivement son évolution après cette lourde opération pratiquée en urgence à la suite des multiples blessures subies lors de l'impact.