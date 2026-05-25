Tunisie: Coupe de Tunisie - Demi-Finales - Cet Aprés-Midi (15h 30) - EST - Avec ses meilleurs atouts

Face à la JSO, Christian Bracconi récupère sept joueurs étrangers dont il n'a pas pu disposer à Bouhajla. Le coach « sang et or" a de quoi aligner son meilleur onze de départ.

La large victoire ramenée de Bouhajla jeudi dernier, avec en prime une qualification aux demi-finales de la Coupe de Tunisie, a de quoi booster le moral de la troupe à Christian Bracconi, bien que la note ait pu être plus salée face à une équipe divisionnaire qui s'est battue selon ses moyens.

La note aurait pu être salée. Soit. Ce qui est bien, c'est que les jeunes Haythem Dhaou et Amanallah Touati ont trouvé le chemin des filets. En étant les artisans de la qualification aux demi-finales de la Coupe de Tunisie, ces deux jeunes gagnent en assurance et se réservent des places de choix dans le dispositif de l'équipe première, la saison prochaine.

Cet après-midi, les "Sang et Or" auront à faire un autre déplacement en Coupe. Cette fois-ci, un court, mais difficile déplacement au Zouiten. De toute manière, toutes les rencontres de la Coupe sont à la fois difficiles et imprévisibles.

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En technicien averti, Christian Bracconi sait que le chemin vers le sacre est semé d'embûches et qu'il faudra être un bon tacticien pour atteindre la finale et remporter le trophée.

Kouceila Boualia suspendu

En prévision de la confrontation en demi-finales de la Coupe de Tunisie face à la JSO, l'entraîneur "sang et or" est appelé, encore une fois, à composer avec les aléas du jeu, à savoir les blessures et les suspensions. Côté infirmerie, Mohamed Dräger manque toujours à l'appel.

Quant à Kouceila Boualia, il est suspendu. En ce qui concerne Mohamed Amine Tougaï, il est toujours indisponible, car suspendu par la Lnfp jusqu'à nouvel ordre après les incidents survenus au derby.

Et d'ailleurs, il se trouve actuellement en Algérie. Ceci dit, Boualia et Tougaï sont les deux joueurs étrangers non qualifiés pour ces demi-finales. Christian Bracconi récupèrera tout à l'heure les sept autres joueurs étrangers à sa disposition, à savoir Florian Danho, Jack Diarra, Ibrahima Keita, Aboubacar Diakité, Onuche Ogbelu, Yan Sasse et Abdramane Konaté.

Pour rappel, l'Espérance s'est déplacée à Bouhajla sans ses étrangers, vu qu'elle affrontait une équipe divisionnaire, ce qui n'est pas le cas cet après-midi. De ce fait, l'Espérance affrontera la JSO avec ses meilleurs atouts. De quoi rassurer Christian Bracconi et élargir les choix à ses dispositions.