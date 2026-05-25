Tunisie: Coupe de Tunisie-demi-finales - Où suivre en direct le match EST-JS Omrane?

24 Mai 2026
La Presse (Tunis)

Le carré d'as de la Coupe de Tunisie livre son verdict ce dimanche à 15h30 avec deux affiches explosives diffusées en direct. Les projecteurs seront particulièrement braqués sur la pelouse du stade Chedly Zouiten, théâtre d'un duel inédit et disproportionné sur le papier entre le surprenant promu de la Jeunesse Sportive d'El Omrane et l'Espérance Sportive de Tunis.

C'est le match qui capte toutes les attentions dans la capitale. La JS Omrane, véritable sensation de la compétition, s'attaque à un monument du football tunisien, l'Espérance de Tunis. Pour l'EST, l'objectif est clair : imposer son statut et valider son billet pour la finale. Pour la JSO, ce match au parfum de derby représente une occasion historique d'écrire la plus belle page de son histoire.

Cette affiche sera à suivre en exclusivité absolue et en direct sur la chaîne nationale Al Wataniya 1.

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