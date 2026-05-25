Ile Maurice: Une meilleure compréhension des calculs pour plus de transparence et des débats éclairés

«Understanding CPI and Inflation for Better Insights» : c'est autour de ce thème qu'une demi-journée d'atelier consacrée à l'Indice des prix à la consommation (IPC ou CPI en anglais) et à l'inflation s'est tenue le mardi 20 mai à l'Atal Bihari Vajpayee Institute, à Réduit. Organisée par Statistics Mauritius dans le cadre de son Statistical Literacy Programme, cette initiative a réuni des représentants des secteurs public et privé, du Statistics Board, des syndicats ainsi que du secteur académique afin de renforcer leur compréhension des principaux indicateurs économiques.

Pour le ministre du Commerce et de la protection des consommateurs, Michaël Sik Yuen, cette démarche de vulgarisation est cruciale. Il a observé que de nombreuses personnes commentent ces chiffres sans réellement comprendre leur signification. Cet atelier a permis, selon lui, de sensibiliser les syndicats, le secteur privé, les ONG et les jeunes à ces mécanismes, tout en rappelant les pressions inflationnistes mondiales liées au fret, à la géopolitique et au climat.

Ces deux indicateurs demeurent essentiels pour la planification économique, les négociations salariales et l'élaboration des politiques publiques. L'objectif de l'atelier était donc de permettre aux participants de mieux comprendre la manière dont l'inflation et l'IPC sont calculés, interprétés et utilisés dans différents secteurs. Il est considéré qu'une meilleure compréhension de ces calculs contribuerait à promouvoir davantage de transparence et à encourager des débats publics plus éclairés sur les questions économiques.

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Lors des consultations, notamment tripartites, il a été remarqué que plusieurs approches sont utilisées pour analyser l'inflation. Certaines comparaisons se font d'un mois à l'autre, d'autres sur une base annuelle, tandis que certains calculs excluent des éléments comme les produits alimentaires, les boissons alcoolisées ou encore les produits contrôlés. Selon Mukesh Dawoonauth, le directeur de Statistics Mauritius, il est donc nécessaire «de mettre à niveau la compréhension de tous» afin que les différents acteurs disposent d'une lecture commune des données économiques.

Le directeur de Statistics Mauritius a souligné que les prix évoluent constamment et qu'il est important de comprendre comment ils sont mesurés. «L'inflation n'est pas juste un chiffre. Il y a des méthodes et des calculs derrière», a-t-il expliqué, précisant que l'atelier a permis de détailler les mécanismes de collecte des données, le calcul des prix ainsi que les différentes mesures de l'inflation publiées par l'institution.

Le directeur de Statistics Mauritius a aussi expliqué que l'inflation demeure influencée par le contexte international, notamment depuis les tensions au Moyen-Orient. Il rappelle que le prix du pétrole fluctue fréquemment à chaque annonce géopolitique importante et que celui-ci exerce une forte influence, directe et indirecte, sur l'IPC.