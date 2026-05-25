Ile Maurice: Captain Mike comme attendu

Quelque peu discrète depuis le début de la saison, l'écurie Allet a fait parler d'elle dans la course principale, hier, avec la victoire du grandissime favori Captain Mike. Ce fils de Captain Of All s'est imposé au terme d'une bonne monte de Roby Bheekary.

Battu par Crescent à sa dernière sortie, Captain Mike portait l'étendard de favori dans cette course de sprint pur. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il a justifié cette confiance par la plus belle manière qui soit. Au départ, Captain Mike n'a, toutefois, pu trouver la position tête et corde, William Rufus et, plus particulièrement, Smith And Wesson se montrant très rapides.

Roby Bheekary n'a pas paniqué et a fait preuve d'une monte intelligente en plaçant sa monture en one-off. Une fois le dernier virage entamé, Roby Bheekary lança sa monture à l'extérieur de la piste alors que William Rufus et Smith And Wesson étaient sollicités par leurs jockeys respectifs. Captain Mike trouva les ressources pour dominer William Rufus et Smith And Wesson qui n'ont tous les deux pas démérité. Le premier nommé se montrant très green en ligne droite.

Crescent a une nouvelle fois terrassé ses adversaires. Il a signé une septième victoire d'affilée.

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C'était la septième victoire de Captain Mike sur notre turf. Malgré ses sept ans bien sonnés, ce coursier a démontré qu'il faut encore compter avec lui cette saison.

Triplé pour Gujadhur

Les semaines se suivent et se ressemblent pour l'écurie Gujadhur. La plus vieille écurie du turf a encore fait parler d'elle avec un triplé, hier, signé New World (Sooful), Blue Bay (Danielson) et Crescent (Danielson).

Le cheval à battre dans la deuxième course, New World (Sooful), s'est montré exact au rendez-vous en s'imposant aisément. Le coursier de l'écurie Gujadhur a suivi dans le sillage de l'animateur Love On Time avant de commencer son effort au passage de la route. New World n'a pas trouvé d'adversaires à sa mesure lors de l'emballage final. Il a gagné dans un canter. Coursier qui a été acheté pour évoluer au plus haut niveau chez nous, New World mérite d'être suivi lors de ses prochaines sorties après cette première victoire.

Blue Bay a également apporté sa pierre à l'édifice dans la bonne journée de l'écurie Gujadhur en remportant la quatrième course. Ce coursier délicat a profité du bon rythme imposé par Captain Cola et Just Var à l'avant pour venir faire la différence en fin de parcours.

War Chariot (Van Niekerk) a signé le doublé dans la troisième course.

Blue Bay avait démontré un brin de qualité lors de son unique participation la saison dernière. Une course dans laquelle il avait malheureusement saigné. Il a été soigneusement entraîné en vue de sa rentrée et a été traité en tant qu'un bleeder hier. Il n'a pas laissé passer sa chance et s'il reste sain, il pourrait bien faire encore parler de lui.

Crescent, un banker pour de nombreux pronostiqueurs lors de cette quatrième réunion, s'est donné en démonstration dans la cinquième épreuve signant, dans la foulée, une septième victoire consécutive. Le fils de Legislate a suivi dans le sillage de United Prince avant de filer vers une victoire facile en ligne droite. Van Hunks a tout tenté mais il n'a rien pu faire face à Crescent.

L'association Jevin AwotarGrant Van Niekerk a ajouté deux nouvelles victoires à son palmarès avec la réussite de War Chariot dans la troisième course et celle de Sound Of The Sea dans la course de clôture. War Chariot, qui signait, pour l'occasion, sa deuxième victoire, s'est imposé au terme d'une belle monte du jockey sud-africain. War Chariot s'est, en effet, retrouvé en épaisseur sur la partie initiale et il a fallu toute la science de Van Niekerk qui a repris intelligemment sa monture pour le mettre en arrière-garde.

Il s'est montré bien inspiré en lançant son cheval à l'extérieur en ligne droite. Ce dernier a grappillé du terrain pour venir dominer Roman's Revenge.

Fort de cette réussite, Grant Van Niekerk a doublé la mise dans la septième course avec Sound Of The Sea. Héritant pour la première fois d'une bonne ligne depuis ses débuts chez nous, Sound Of The Sea a suivi bien placé sur les barres. La cravache sud-africaine a attendu le moment propice pour demander un effort à sa monture qui est venue ajuster Summer Snow. La troisième place est allée à Zacatoo.

La journée avait débuté avec la victoire surprise de Brand New World (Bhaugeerothee). Ce coursier côté à 39/1 a évolué en arrière-garde avant de bien terminer pour s'imposer devant un autre outsider, Kola Tonic. Arrivé chez nous précédé d'une bonne réputation, Brand New World a retrouvé ses sensations pour ouvrir son compteur sur notre turf. La décision de son entraîneur de lui enlever les oeillères et le munir d'un compression mask et de le courir en arrièregarde s'est avérée payante. Brand New World a offert, dans la foulée, une première victoire à son écurie cette année.