Ile Maurice: Un détenu s'échappe et agresse un policier quand il est rattrapé

Un incident tendu s'est produit en fin d'après-midi, hier, au poste de police de Plaine-Magnien dans le sud de l'île. Un détenu de 29 ans a réussi à se libérer de ses menottes et à prendre la fuite, avant d'être rapidement repris par les forces de l'ordre.

Les faits se sont déroulés aux alentours de 16 h 30. L'homme, self-employed et résident de Plaine-Magnien, se trouvait en salle d'interrogatoire, menotté à un banc dans le cadre d'une affaire de violence domestique. Profitant d'un moment d'inattention, il est parvenu à dégager sa main gauche de l'entrave et à s'échapper du poste, prenant la direction de la route principale.

Plusieurs policiers se sont immédiatement lancés à sa poursuite. Grâce à la mobilisation rapide de l'équipe présente, le fugitif a été rattrapé et interpellé sur place. Lors de son arrestation, le mis en cause s'est montré particulièrement violent et agressif, allant jusqu'à asséner un coup de pied au ventre de l'un des policiers. Ce dernier n'a heureusement pas été blessé, bien qu'il ait ressenti des douleurs après l'acte.

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Le comportement du prévenu ne s'est pas limité à de la violence physique. Il a également proféré des menaces graves à l'encontre du policier, déclarant vouloir retrouver l'adresse de sa famille pour s'en prendre à eux, se réclamant par ailleurs d'appartenir au milieu criminel et disant : «Mo enn mafia mwa.» Les agents ont eu recours à la force minimale nécessaire pour maîtriser l'individu.

Il est accusé d'assaulting an agent of civil authority. La zone étant couverte par des caméras de surveillance, les images devraient permettre d'étayer le dossier. Une enquête est en cours.